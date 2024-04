Marcus y August Moeller, con Dinamarca

Conforme va llegando el final de temporada de clubes se van activando el baloncesto de selecciones nacionales inferiores. El Unicaja junior, por ejemplo, acaba la temporada en el Nacional de Huelva, del 28 de abril al 4 de mayo. Después se hace trabajo de postemporada y llegan las selecciones. En los últimos días se conocieron las citaciones de la selección de Dinamarca y en ellas están los hermanos Marcus y August Moeller. El primero está cumpliendo la segunda temporada en Málaga y el segundo no es jugador cajista aún pero ya estuvo como invitado en la Minicopa y se intenta que desde la próxima temporada campaña esté en Málaga.

En el caso de Marcus, ya jugó un Europeo sub 16 en el verano de 2022 (en el que Mario Saint-Supéry fue MVP). El año pasado estuvo en la preselección pero no jugó el sub 18 de Nis (Serbia), donde Dinamarca consiguió mantener la categoría en la División A. Va progresando la canasta en el país nórdico y competirá en junio en Tampere (Finlandia). Del 9 al 12 de mayo se concentra la sub 18, además de Moller hay otros dos jugadores que se desarrollan en España, en Tenerife y en el Madrid Zentro. Próximo a llegar a los 2.20 metros, ha sido su primera temporada completa en España. Se ha integrado muy bien, habla español ya, aunque varias lesiones le han impedido competir con continuidad. En la Liga EBA ha promediado 5.7 puntos y 4 rebotes en 17 minutos por partido. Es un proyecto más a largo plazo aunque en el Unicaja lamentan que quizá se perdieron años claves en su progresión si hubiera venido con anterioridad.

Es por ello que se trabaja para convencer a la familia Moller de que August, el mediano (hay otro hermano más pequeño), se incorpore ya en edad cadete al club, desde el próximo verano. Impactó en la Minicopa, en la que estuvo como invitado y fue elegido en el quinteto ideal, siendo el líder del bloque que quedó tercero. Con 2.03 metros hacía de todo sobre el parqué. Había gustado en entrenamientos y algún amistoso, pero se aguardaba a ver cómo se comportaba y la respuesta fue excelente. En su caso, con 13 años aún (cumple 14 este año) ya ha sido citado con la selección sub 15 de Dinamarca para una concentración los días 27 y 28 de abril para preparar el Nordic Open, que se celebra en verano en Finlandia.

La idea de la familia es que no saliera de Dinamarca y continuara hasta los 16 años estudiando allí, aunque la proyección del chico es bastante alta y vieron en la Minicopa cuál es su nivel. El trabajo realizado en Dinamarca, ya se comprobó, es excelente técnicamente, pero la competitividad cada día con compañeros y rivales si viene a Málaga le haría crecer.