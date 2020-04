María Pérez será jugadora del primer equipo del Rincón Fertilidad

Sigue la formación de la plantilla del Rincón Fertilidad Málaga de cara a la temporada 2020/2021. En esta ocasión con el anuncio de la continuidad de una jugadora que, más que una renovación, es una confirmación. María Pérez, tras jugar esta temporada con ficha del Rincón Fertilidad Málaga Norte de División de Honor Plata y estar alternando entre ambos equipos, se convertirá la próxima campaña en jugadora del primer equipo a todos los efectos.

Una temporada la 2019/2020 con un gran crecimiento por parte de María Pérez, que asumía minutos importantes en el equipo desde casi el inicio ante los problemas que surgieron en la primera línea. Suso Gallardo le aportó confianza y la malagueña supo aprovechar su oportunidad para mostrar un gran nivel. Y su gran rendimiento tiene el premio y el reconocimiento de hacerle un sitio en el Rincón Fertilidad Málaga para el próximo curso.

María Pérez estaba exultante cuando rubricó su firma para ser jugadora del equipo malagueño en la temporada 2020/2021: “Estoy muy contenta, ya con ganas de que llegue la próxima temporada y de formar parte del Rincón Fertilidad Málaga de pleno. Este año ya he estado con los dos equipos, tanto con el División de Honor como con el Rincón Fertilidad Málaga Norte de Plata, y que cuenten conmigo para estar únicamente con el primer equipo es lo que yo siempre he querido y desde luego es algo que me hace estar muy ilusionada con lo que viene por delante”.

Suso Gallardo: “Es ejemplo de canterana que quiere llegar de verdad”

Para el entrenador no hay dudas de que María Pérez se ha ganado por pleno derecho estar en el Rincón Fertilidad Málaga. “Desde que apostamos hace varias temporadas con Diego Carrasco porque María volviese a casa tras irse a Almería, creo que su crecimiento y mejora ha ido evolucionando a un ritmo brutal. Personalmente no me sorprende viéndola trabajar día a día, para mi es el claro ejemplo de canterana que sueña pero también quiere llegar de verdad y no solo de boquilla a la máxima categoría. Ha ido quemando etapas poco a poco, y en todas ellas nunca ha dejado de trabajar más que nadie desde la humildad y el esfuerzo, y creo que tras todo este proceso, María debía dar un paso más siendo jugadora con ficha oficial de División de Honor”, expone Suso Gallardo.

La esperanza del técnico malagueño es que el resto de canteranas observen la actitud y esfuerzo de María para intentar igualarlo y así se hagan también un sitio en el primer equipo: “Siempre me gusta repetirle algo, cuando nos agradece la oportunidad o tiene alguna duda lógica de su edad, y es que si alguien le ha regalado algo ha sido su trabajo, su esfuerzo, su dedicación y su compromiso, nadie más que ella sabe lo que cuesta llegar y todo el trabajo que lleva a sus espaldas. Para mí es un orgullo ver como suben jugadoras de la cantera que quieren estar y se ganan su sitio como ha hecho ella, tirando la puerta abajo. Me gustaría que en un futuro fuesen muchas más jugadoras de la cantera las que puedan subir y ganarse su sitio, y aunque no es tarea fácil, creo que jugadoras como María son el claro ejemplo de que si se quiere y se trabaja se puede conseguir, así que espero que sea un espejo donde mirarse de cara al futuro de la base”.