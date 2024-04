Mario Saint-Supéry y la visión de Ibon Navarro: "La LEB no le ha respetado y ya es demasiado tarde"

En su presencia en el programa Zona Verde de 101TV, Ibon Navarro fue cuestionado por Mario Saint-Supéry. El canterano marchó cedido a finales de enero rumbo al Tizona Burgos y está teniendo un aterrizaje llamativo en la LEB Oro, con números altos para un chaval que acaba de cumplir 18 años. Las expectativas con él son altas, ha estado dos años en órbita del primer equipo del Unicaja, pero se decidió que lo mejor era ahora privilegiar presencia en cancha.

"No me incomoda hablar de él, pero todos los días cuando estaba aquí no era bueno que lo hiciera, se generaba mucha atención y revuelo cada vez que salía al campo y el principal damnificado era el chaval. Tenía que intentar calmar, no alentar. No lo conseguí, lo tengo claro. Pero no podía dejar que cada vez que saliese fuera noticia, que todo el mundo estuviera pendiente de si se ataba la zapatilla, de si botaba con derecha o izquierda o si tenía que mejorar el crossover... Todo se ve, se analiza, se juzga", explicaba Ibon sobre por qué algunas veces rehuyó de hablar sobre el malagueño: "Hay mucho trabajo detrás de Mario. Se ve más ahora que está en un contexto diferente que se lo que veía aquí. Aquí se le veía atenazado, nervioso. Un joven. Quería agradar, pero por otro lado tampoco quería correr riesgos porque si se equivoca... Ahora está en un contexto diferente".

"A todos nos ha sorprendido mucho su adaptación a la LEB", admitía el entrenador vitoriano: "Creo que la LEB no le ha respetado y ahora que le empiezan a respetar ya es tarde porque está muy suelto, no tiene miedo a equivocarse, ahí Diego [Ocampo] está haciendo un trabajo fantástico. He dejado de ver dos partidos de Euroliga por ver al Tizona. Aparte de por ver a Mario porque me divierto. Me parece muy entretenido".

También sigue la situación de otro cedido, Yannick Nzosa. "Uno de los partidos que le vi a Mario fue contra Estudiantes y fue uno de los mejores partido de Yannick. No tiene una presencia tan habitual como Mario en pista".

Estuvo Ibon presente el pasado domingo en la final del Campeonato de Andalucía junior en Rincón de la Victoria. Está plenamente al día de lo que pasa en el equipo, a varios de cuyos jugadores ha dirigido más o menos veces en el primer equipo: "Vi actuaciones de nivel alto por parte de los dos equipos, Unicaja y Betis. Baba, Guille, Pablo, Hugo... Han estado con nosotros. Las ausencias de los lesionados Matteo y Miracle y la de Mario, que es su generación... Les haría muy competitivos al siguiente nivel. A ver si los recuperan para el Campeonato de España. Muy contento con el trabajo en general y por este partido. En Málaga hay mucho jugador, hay muchos equipos, hay un nivel muy interesante. El Novaschool se ha metido en el Campeonato de España, hay nivel".