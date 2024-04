Markus Howard, agáchense y cúbranse

El Unicaja tendrá la misión compleja de suavizar a Markus Howard, el mejor jugador actual de la ACB, y una Europa que ha terminado de dominar tras casi dos temporadas en el Baskonia, que conseguiría una renovación impactante en octubre, también sorprendente, de retener al actual máximo anotador de la Euroliga (19.3 puntos por partido), también de la ACB (19.1), metido en unos registros actuales de un baloncesto más vintage. Suma tres partidos en abril por encima de los treinta puntos: 36 al Valencia Basket en ACB; 35 en el WiZink en Euroliga y otros 34 en Bolonia. Acumula ocho actuaciones por encima de los 25 puntos desde el 14 de marzo. Sustentando a un Baskonia que depende de la genialidad y acierto de un jugador imparable si entra en ebullición, recientemente ganando al Breogán en el Buesa con un triple estratosférico, perfectamente punteado por Sergi Quintela. "La idea es que Markus no recibiera", decía un Mrsic rendido, no por demérito de su equipo. No se olvida la exhibición ante el Unicaja en aquel último cuarto memorable, con 18 puntos y cuatro triples, pero resistieron los malagueños para ganar en la ida.

"Lleva 30 minutos en los últimos partidos y sigue haciendo 32 puntos, 34, 36, 34... No sé si a este hombre se le va a acabar la pila. Está claro que con un jugador así, más que lo que tú le hagas para intentar limitarlo, es ver cómo está él. Depende de los minutos que lleve, lo que le hagas trabajar para recibir el balón, en defensa. Pero es muy complicado. Es un jugador por el que merece la pena pagar una entrada y verlo jugar, porque no hay jugadores así. Como muchas veces dice Marcos (preparador físico): 'agáchense y cúbranse'. Porque no sabes por dónde puede salir. El otro día con Breogán había situaciones, que estaba alrededor de tres jugadores interiores, y el tío levanta el balón; se genera sus tiros, no necesita bloqueo directo porque es mejor en el uno contra uno, te ataca en cualquier momento...Es una estrella de Europa y la Euroliga. El máximo anotador. Y si él mete 50 y los demás no meten, igual tienes opciones de ganarles. Tienes que pensar en todo el equipo porque se pueden abrir otras vías de agua. Es un jugador determinante", medio resignado Ibon Navarro en la previa, pero también poniendo en valor esas capacidades únicas de Howard, que ahora tratará de enmudecer al Carpena, donde su Baskonia necesita sus puntos. Veremos cuántos.

Difícil llegar a una explicación lógica de cómo un jugador de 1,78 metros puede generar tal desequilibrio tirando. Más de 9 lanzamientos por partido en ACB de tres, con un 40.1%, porcentaje marciano para ese volumen, que hace que tenga total libertad, números que mantiene en Euroliga. "Howard es el mejor anotador de Europa. Todo el mundo habla de muchos nombres y nadie le menciona a él. Las cosas que él hace en la pista no las hace nadie en el mundo", señalaba Moneke recientemente en Eurohoops, duda el nigeriano en Málaga. En Europa desde luego que no hay un ilusionista con esos trucos. Su rutina es irse a 30 con la gorra. Y a cubrirse, como bromeaba Ibon Navarro.