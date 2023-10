El Carpena estrena un nuevo sistema de megafonía en el Unicaja-Breogán

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena estrenará en el Unicaja-Breogán que se disputa este sábado el nuevo sistema de sonido de la pista central, lo que va a permitir la mejora de la megafonía en todo el recinto tal y como venía reclamando el público asistente. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, se ha complementado con la instalación de nuevas infraestructuras de tecnología de información y comunicaciones (TIC) con una inversión que, en su conjunto, ha alcanzado los 86.000 euros.

Tras superar las pruebas pertinentes, los nuevos equipos se pondrán en funcionamiento esta tarde coincidiendo con el partido de baloncesto que disputará el Unicaja. Los trabajos han consistido en la renovación y modernización del equipo de sonido de la pista central mediante un nuevo sistema de etapas de potencia, altavoces y subgraves, así como la digitalización de la interconexión entre equipos, la renovación del sistema de procesado y tratamiento de la señal de audio, la ampliación del equipo de sonido para mejorar la cobertura y, además, la instalación de un nuevo sistema de intercomunicación, microfonía y monitorización.

En cuanto a la inversión, el sistema de sonido y megafonía fue adjudicado a la empresa malagueña Genuix por un importe de 66.000 euros, mientras que el contrato para la renovación de las infraestructuras TIC ha sido ejecutado por la firma local YellowBricks junto con personal técnico de Málaga Deporte y Eventos.

Ibon Navarro y un problema con Perry

Unicaja ya mira hacia este sábado a las 18:30, dado que tendrá que verse las caras contra el Río Breogán en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena en el séptimo duelo de los malagueños en la Liga Endesa de esta temporada. Debido a esto, Ibon Navarro habló ante los medios en rueda de prensa.

El técnico le abrió las puertas de la convocatoria a Mario Saint-Supery como solución ante la posible baja de Kendick. "Tenemos un problema con Perry que se dio dos golpes en el hombro contra Le Mans y ayer no entrenó y hoy tampoco. Si no está en buenas condiciones, convocaremos a Mario", comentó.

Tras esto, hizo una pequeña valoración sobre el rival: "Es un equipo con un porcentaje de tiro anormalmente bajo. Creo que tienen jugadores que no están en sus números habituales. Han conseguido números propios de esforzarse muchos. Está haciendo un gran trabajo. Nos va a hacer trabajar mucho, porque es una de las mejores defensas de la liga. Vamos a necesitar un gran trabajo atrás para poder correr". "Ese es nuestro trabajo, honestamente creo que la clasificación de Breogán es irreal, con las bajas de Sisko, Momirov, que se va a convertir en un jugador de nivel. Están teniendo problemas de lesiones, pero están en reconstrucción, es un equipo que trabajan muy bien. No es casualidad las estadísticas que tienen, les falta acierto porque son de los peores en tiros de dos y de tres. Esta semana que no han tenido partido europeo con lo que llegaran más frescos", añadió.