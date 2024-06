Melvin Ejim, una temporada más en el Unicaja

Semana de renovaciones en el Unicaja. Tras anunciar las de Kameron Taylor y Tyler Kalinoski, que dan vigor al proyecto, el club ahora confirma la continuidad de Melvin Ejim hasta 2025, ejerciendo esa opción que se tenía por el de Toronto. El canadiense, hombre pegamento de este Unicaja, terminaba contrato este verano y queda atado una temporada más. Cumplirá por lo tanto su tercer curso como cajista en su segunda etapa, más esa estancia el año de pandemia. Una decisión de calado en la planificación de la próxima temporada, era uno de los candidatos a salir del club para la entrada de Tyson Pérez, que reúne unas condiciones parecidas a las de Ejim, renovación que puede entorpecer la permanencia de Will Thomas, metido en unas semanas de reflexión por si opta por seguir una temporada más en el baloncesto o colgar las botas. No obstante, hay varios modelos de plantilla para la 24/25, en función de lo que vaya deparando el mercado, que será largo en el Unicaja, pero se sigue esa línea de previsión y protegerse ante situaciones inesperadas. Además de Thomas, no tienen contrato para la próxima temporada Sima, Lima y Barreiro, cada caso con sus particularidades.

Jugador de rol que es difícil encontrar en el mercado, ese soldado que hace trabajo oscuro y especialista en cambiar partidos a nivel de energía. Gusta en Málaga, alguien que reúne las características de la identidad forjada en las últimas dos temporada. Impacto que no queda reflejado en los números, jugador difícil de renunciar, que puede tapar hueco en dos posiciones, no es excesivamente caro, y además concibe la oportunidad de jugar en el Unicaja como un regalo. "Empecé a dar saltos cuando supe que iba a continuar", bromeaba la temporada pasada, cuando el club optaba por hacerle un nuevo contrato. Tiene 33 años, buenos años de baloncesto por delante. Guadianesco durante un curso de nueve meses, hay fases de no contar, pero es un jugador muy fiable en ese terreno de títulos de los mejores en el play off ACB, en ambas series ante BAXI Manresa y UCAM Murcia, determinante para esa continuidad. Un gran profesional, como muchos de los extranjeros que consideran Málaga su hogar, es una baza importante del club para alargar el proyecto. Carácter, temperamento, a veces en exceso, pero esa mecha es necesaria en un Unicaja que pretende conservar el hambre. Es una renovación con muchos pros. El club escenificaba el anuncio con un vídeo en la grada del Martín Urbano, acompañado de sus hijos y con el himno del club de fono.

"El Unicaja y Melvin Ejim han llegado a un acuerdo para la ampliación de la vinculación del ala-pívot canadiense por una temporada más, hasta el verano de 2025. De este modo, el jugador cumplirá su cuarto curso en el equipo, los dos últimos de manera consecutiva, siendo pieza clave en el estilo de juego, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Con su renovación, el Unicaja seguirá contando un curso más con un jugador todoterreno que siempre mira por el colectivo y que se ha consolidado como un pilar fundamental tanto en labores defensivas como en el vestuario", confirmaba el club malagueño. Esta temporada ha disputado 57 encuentros, firmando 6,7 puntos (61,3% en tiros de dos), 2,9 rebotes o casi 1 asistencia para 7,7 de valoración en 15:20 minutos de media. En el corto plazo, Canadá estará en los Juegos Olímpicos de París. Se podría perder a Ejim en la primera fase de pretemporada. Bronce en el pasado Mundial, no hay lista aún de Jordi Fernández, pero adquiere ese rol en la selección muy parecido en Málaga. Si la línea es continuista, con una Canadá que aspira a medalla, Ejim llegaría a Málaga bien entrado agosto.