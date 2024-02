Moncho Fernández: "El Unicaja mostró mucha calidad en la segunda parte"

El Unicaja profundizó en el bache que arrastra el Obradoiro, ya con siete derrotas seguidas en ACB y un peligro que se acentúa, donde incluso podría caer a zona de descenso al acabar la jornada, equipo que estuvo en la pelear por puestos de Copa del Rey con la temporada bien entrada. Una ACB que va a estar carísima en la zona de abajo. Moncho Fernández hablaba en la sala de prensa del Fontes do Sar, donde los números tuvieron gran protagonismo en su análisis. "Buenas noches. Podría hacer una valoración cuarto por cuarto y describir cómo ha sido el partido. No os lo voy a contar. Hay un dato muy claro, que es nuestro lanzamiento de tres puntos (6/25). El tercer cuarto perdemos de nueve ese periodo, hacemos lo mismo, pero nosotros tenemos 2/9 en triples y ellos 5/9. En el momento que empezamos a hacer daño con Pustovyi, llevando el balón dentro, la reacción del Unicaja fue cerrarse, hacer dos contra uno incluso. Y nos faltó meter esos tiros dentro-fuera que generamos, además de otros. Hoy especialmente hemos tenido una tarde aciaga en el tiro libre, siete que se nos han ido al limbo. Esta es la gran diferencia, cuando no eres capaz de sumar en las ventajas que te da el rival, y ellos han tenido mucha calidad en la segunda parte, donde hacen 7/11. Nosotros 3/13. Lo podemos resumir así".

"Puede ser que nos faltaran piernas, también ese punto anímico. Vamos ocho abajo quedando tres minutos y no gastamos faltas no estando en bonus. Puede ser que nos faltara algo". Es un desarrollo ya familiar en los partidos del Unicaja, esa capacidad para que el rival llegue con la lengua fuera gracias a esa profundidad de plantilla infinita. Fases de tanteo donde el Obradoiro fue por delante, pero sacó el martillo el conjunto malagueño tras el descanso.