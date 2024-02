Montenegro pierde con claridad en Alemania con un Kendrick Perry intermitente (85-61)

Pobre comienzo de la Montenegro de Kendrick Perry. La selección balcánica no tuvo opciones en Ludwigsburg (85-61) frente a Alemania, campeona del mundo y que mantiene un estado de confianza muy alto, pese a ser una selección B, sin los NBA, pero un equipo bien cohesionado y con los mecanismos bien arraigados, aún con el veterano Gordie Herbert a los mandos. Sí con jugadores de Euroliga, del Bayern y ALBA. Gran partido de Oscar da Silva, que viene de hacer una Copa del Rey notable, como todo el Barcelona en Málaga, pero es uno de los grandes reforzados en el equipo de Grimau. 19 puntos, 7 rebotes y 29 de valoración del pívot, con 9/12 en tiros de campo; acompañado de Malte Delow, combo del ALBA Berlín, que hizo 13 puntos, 4 asistencias y 16 de valoración. Incontestable el equipo alemán, que dominó con firmeza frente a una selección montenegrina que estuvo en partido hasta el último cuarto, pero el parcial final de 27-11 chafó cualquier opción. Derrota que podía ser previsible.

Igual de predecible que el papel de Kendrick Perry en Montenegro, siempre alto. No tuvo un día lúcido el jugador del Unicaja, salvo varios chispazos en el tercer cuarto, que permitieron poner a su selección con el 58-50. Se sentó y Montenegro dijo adiós. Numéricamente correcto, es un jugador que tiene facilidad para los altos registros, pero que mantiene una cierta relación con el resultado, muchas veces negativo, de su equipo: 16 puntos, 2/6 en tiros de dos, 3/6 en triples y 7 de valoración, con tres pérdidas y 28 minutos que no dejarán a Ibon Navarro satisfecho desde Málaga, por el peso en las piernas que aumenta. Nemanja Radovic anotó 13 puntos, el jugador del UCAM Murcia es otro de los importantes que no estuvo. 48 de valoración fue el global de Montenegro, que empezó con un 15-0 de salida, fue reponiéndose y tuvo capacidad de reacción tras el descanso (47-30). Ese tercer periodo fue lo único extraíble (11-20), donde Perry dominó.

Ahora Montenegro jugará un partido más accesible: el lunes frente a Suecia en Podgorica (19:00 horas). El día importante para Perry y sus compañeros si se quieren comprar boletos para estar en el Eurobasket. Y volver a Málaga sacando beneficio al viaje y el no descansar en esta semana.