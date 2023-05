Así ayudó Nedovic a que el Unicaja fichara a Perry: "Hazlo, te vas a enamorar de Málaga"

En el proceso en el que un jugador ficha por un club hay muchas llamadas multidireccionales. El club recaba informes de antiguos compañeros, entrenadores y gente cercana, pero también el jugador se informa, más allá de los consejos de sus agentes, del lugar al que va. Kendrick Perry lo hizo, a través de las redes pedía consejos cuando firmó por el Unicaja para conocer la ciudad y la provincia. Y también dialogó con antiguos compañeros que estuvieron en Málaga. Uno de ellos, un jugador muy querido y que dejó huella en la Costa del Sol, Nemanja Nedovic. Los dos coincidieron unos meses en el Panathinaikos. Entonces no salieron las cosas a pedir de boca para el americano, que en el ecuador de la temporada salió del equipo para acabar la campaña pasada en el Buducnost.

"Compartimos agente. Cuando llegó el interés desde Málaga Misko me dijo que llamara a Nedo. Y no me dejó terminar de hablar y me dijo 'bro, hazlo, no dudes. Te vas a enamorar de Málaga y tu mujer también. La gente es increíble, no vas a encontrar un lugar mejor", relata divertido Perry sobre cómo fue la conversación de uno de los jugadores que consiguió el último título europeo del Unicaja, la Eurocup de 2017. Fue un trienio en el que Nedovic ofreció quizá su mejor versión como jugador de baloncesto a las órdenes de Joan Plaza. Después ha seguido su carrera por Milán, Panathinaikos y ahora en el club de su corazón, el Estrella Roja.

"Nedo tuvo éxito aquí y obviamente tenía un buen recuerdo. Pero no sólo él. También hablé con Jamar Smith, con el propio Will Thomas algo también... Mira, me llamó la atención que dos tipos como Melvin o Will decidieran volver. Significaba que hay una cultura, una organización seria. No es sólo que hablen bien, es que deciden volver. Si lo hacen es porque es un buen lugar...", remataba Perry sobre cómo fue su fichaje por el Unicaja.