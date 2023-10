Nico Mannion, esperando la explosión

Vitoria suele ser un buen lugar para reflotar o lanzar carreras. Es lo que iba buscando su fichaje Nico Mannion (Siena, 2001), rival este domingo del Unicaja. Hijo de Pace, histórico jugador con pasado en la NBA y que en los 90 fue jugador de culto en el potente Pallacanestro tras jugar en Cantú, Treviso, Caserta, Reggio Emilia, Fabriano, Roseto y Siena, donde nació su hijo. En ese periodo, Sergio Scariolo se enfrentó numerosas veces al padre y en las dos últimas temporadas dirigió a su hijo en Bolonia. Gaia Bianchi, ex jugadora de voleibol, es la madre de la criatura.

Mannion fue un jugador que despertó muchas expectativas en el instituto y la universidad. Proyecto cinco estrellas, con los Wildcats de Arizona brilló y fue seleccionado por los Warriors en el draft de la NBA. Su formación es estadounidense, pero la nacionalidad italiana le abrió las puertas tanto de la selección como de la Liga. Desde los tres años vivió en Estados Unidos, entre Salt Lake City y Phoenix, pero, como decía en una entrevista en la web de la Euroliga, "pasé un mes de cada verano en Roma. Todo el lado de la familia de mi madre todavía vive en Roma, así que pasamos un mes de nuestro tiempo allí. Mi madre hizo un muy buen trabajo manteniendo la cultura italiana. En Estados Unidos, por ejemplo, las cenas familiares no son una gran cosa. La gente sigue su propio día, come cuando puede. Mi mamá adoptó la costumbre de sentarnos juntos todas las noches en familia. Ella cocinaba o mi papá hacía parrilladas, pero nos sentábamos juntos como familia. Por supuesto, eran cenas tardías, como los italianos. Cuando era pequeño y comencé a hablar, mezclaba los idiomas, porque no sabía la diferencia entre italiano e inglés porque escuchaba ambos. Así que mientras crecía, mi mamá sólo me hablaba italiano y mi papá hablaba en inglés, y así es como aprendí a separarlos. Así que nunca llegué a aprender un idioma, solo los tenía y tenía que aprenderlos".

Mannion era un jugador que seducía en su etapa universitaria y fue elegido en el puesto 48 en 2020. Jugó 30 partidos con los Warriors, pero optó por tener en teoría más protagonismo y minutos en Europa. Encadenó lesiones y enfermedades en su primera temporada a las órdenes de Scariolo, en la que el equipo ganó la Supercopa y la Eurocup. El año pasado promedió 5.9 puntos y 2.6 asistencias en 13 minutos en Euroliga. Jugó más y mejor en la Lega (10.5 puntos y 3.3 asistencias). Decidió venir a la ACB, a Vitoria. En la Liga Endesa no ha tenido un buen arranque de temporada. Promedia 3 puntos y 2.4 asistencias en 14 minutos por duelo. Por lógica le toca ya un buen partido y es que en tiros de campo su porcentaje es de 3/23 tras cinco partidos. 18% en triples y 8% en tiros de dos. Así que hay que prepararse para una mejor versión ante el Unicaja del italiano, que debe cuidar mejor el balón y tomar mejores decisiones, su principal caballo de batalla en su adaptación al baloncesto europeo, en el que su padre también ganó títulos (una Korac con el Cantú al Real Madrid).