Nihad Djedovic: "La gente se acostumbra muy rápido a ganar y olvida dónde estaba el Unicaja hace dos años"

Nihad Djedovic (Visegrad, 1990) es uno de los jugadores más experimentados del Unicaja. Antes de la Final Four de la BCL en Belgrado repasa con Málaga Hoy cómo se encuentra el vestuario y las aspiraciones del equipo, aunque llama a la prudencia y a mirar hacia atrás para ver de dónde se viene.

-Segundo año consecutivo en la Final Four. ¿Cómo lo valoran dentro del vestuario eso?

-Es estar en una Final Four. Esto es donde queremos estar, ¿no? Pelando para los títulos, jugando las finales. Y esto ha sido el proyecto desde el año pasado. Hemos trabajado y estamos donde queremos estar.

-¿Afectó perder en el primer partido en la Copa en casa?

-No, no nos afectó nada. No sé por qué tenía que afectarnos. Nosotros hemos jugado la Copa en Málaga. Y fuimos para ganarla, como los otros siete equipos. Hoy hemos perdido y la vida sigue para adelante. Nosotros estamos donde queremos estar. Arriba en las clasificaciones. Y ojalá podamos tener un poco más de suerte. Y aprender de las cosas que no hemos hecho bien. Y ganando un par de títulos más....

-¿Ayuda la experiencia del año pasado ante el Bonn y el Tenerife en casa?

-Bueno, depende, es otra cosa. Hemos jugado en casa por primera vez, un nuevo equipo. Ahora jugamos otra vez. Fuera de casa, vamos a ver. Yo creo que tenemos que trabajar. Intentar estar a nuestro nivel máximo. No ponernos mucha presión. Que sí queremos ganar. Pero no es fácil ganar títulos.

-El UCAM Murcia. Un equipo al que se han enfrentado muchas veces en distintas competiciones. Se le ha ganado mucho. ¿Eso es peligroso? ¿Ellos vendrán con más ganas?

-Todos los equipos que vienen son muy buenos. Todos los equipos van a venir con mucha calidad. Son cuatro de los mejores equipos de la competición. Y tenemos que presentar nuestro mejor juego para ganar. El Murcia es un buen equipo. Esta temporada está jugando un gran baloncesto. Tiene jugadores con mucha calidad. Nunca es fácil contra Murcia. Y nosotros lo sabemos. Ojalá podamos jugar nuestro mejor juego.Y prepararnos para este partido.

-Es cerca de su Bosnia nata la final. ¿Irá gente de la familia?

-Poca gente. No están tan cerca. Vamos a intentar que tengamos el foco en el partido. Y en el torneo.

-¿Es difícil para un bosnio ir a Belgrado?

-Siempre ha habido normalidad, quien dice que no es mentira. Siempre ha habido normalidad. No lo sé por qué no debía haberla.

-Lo decía por la guerra, hace 25 o 30 años.

-No lo sé. En todo el mundo hay un porcentaje de gente loca. En todo el mundo. No solo en los Balcanes. Pero yo creo que no he escuchado nunca que haya habido problemas.

-¿Cómo ve al equipo ahora? ¿Se sienten con confianza?

-Estamos en un nivel muy bueno, pero bueno, yo creo que la gente aquí se acostumbra mucho a ganar los partidos. Pero yo tengo que recordar dónde estaba Unicaja hace dos años. Se acostumbra muy rápido a ganar los partidos. Estamos muy bien. Hay que disfrutar de esto. Estamos trabajando para estar donde queremos estar. No es fácil ganar los partidos. Lo hemos visto. Y estamos disfrutando, claro. Detrás de esto es un trabajo muy duro que hemos hecho. Y estamos haciendo cada día. Y da mucho gusto jugar para Unicaja en estos años.

-¿Ve mucha exigencia?

-Bueno, mira, la gente olvida muy rápido dónde ha estado hace dos años, tres años el Unicaja. Nunca peleaba por los títulos. Ahora estamos donde queremos estar. Y hay que disfrutar de esto. Hay que disfrutar. Hay que valorar. Porque detrás de esto hay muchísimo trabajo. Esto no ha llegado desde el cielo así.Y vamos a intentar que esto dure mucho tiempo. Muchos años. Y que ojalá podamos tener un poco de suerte y ganar más títulos.

-¿Jugar en un pabellón tan grande, aunque no esté lleno y en un lugar como Belgrado motiva?

-Sí, motiva. Estar en la Final Four motiva. Donde sea. Si es para jugar en la calle, también motiva. Y además en el pabellón, que no creo que esté con 20.000 personas. No creo. Si está 5.000 estamos contentos igual. Pero nosotros estamos en el foco y sabemos qué tenemos que hacer. Da igual cuánta gente viene.

-¿Cómo está después del virus?

-Un virus normal. Después ha costado un poco volver, pero bien. Estoy de vuelta ahora, aproveché la semana pasada para entrenar y ya está, todo bien.

-Físicamente, ¿cómo ve al equipo? ¿El nivel de entrenamiento es alto?

-Nuestro nivel de entrenamiento es siempre alto. Da igual dónde jugamos y contra quién jugamos. Nosotros estamos entrenando muy bien. Estamos entrenando duro y por eso estamos donde queremos estar.