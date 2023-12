Osetkowski, el último en caer por la gripe

Dylan Osetkowski no estará al 100% en el Unicaja-Barcelona de este miércoles (21:00 horas). El californiano es el último jugador en caer con gripe, virus que ha azotado al vestuario malagueño en los últimos días. Fue Djedovic en Grecia hace una semana, y en esa travesía por Europa donde la salud no fue la más óptima, con ese viaje laborioso a Murcia. Un factor a controlar, habitual por estas fechas, ya hubo un precedente claro el año pasado. Kalinoski o Alberto Díaz también pasaron por ese proceso recientemente, y ahora es Osetkowski, problema que complica la puesta a punto de los malagueños, subsanable porque el abanico de jugadores es amplio, pero es un jugador capital en el funcionamiento de este Unicaja. Ibon Navarro no confirmaba su participación frente al Barça. "Del partido de Murcia a hoy, ha caído Dylan Osetkowski, que vamos a ver cómo esta. Ayer se encontraba un poco mejor. A ver si entre hoy y mañana podemos contenerlo un poco mejor. En teoría el resto debería estar bien". Entre algodones y que el paso de las horas pueda provocar que esté en unas condiciones mínimas.

Kuzminskas se fractura una mano

Mala noticia la que llega desde Atenas. Mindaugas Kuzminskas, aún propiedad del Unicaja en ACB, estará varias semanas fuera por una rotura del cuarto metacarpiano en su mano izquierda, según anunciaba el AEK de Atenas en las últimas horas; lesión producida en un partido liguero ante Peristeri, último rival de los malagueños en BCL. Golpe para el equipo que dirige Joan Plaza, rival potencial para ser campeón de BCL, de las estructuras más sólidas y poderosas de la competición. Relación profesional entre Kuzminskas y Plaza que comenzó en el Zalgiris Kaunas y se desarrolló en Málaga, tres temporadas donde el Boquerón Báltico deslumbró, recuerdo agradable y una vuelta que ha estado sobre la mesa varios veranos, pero que no se pudo concretar. El jugador pidió volver el pasado verano, mientras el Unicaja se guarda la carta por si surge la opción, u obtener rédito económico. Ahora, y a corto plazo, no parece tener hueco. Pero no supone un perjuicio que la carpeta esté metida en el cajón. Y desde el club se le monitoriza.