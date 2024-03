Pablo Pin: "Indignado con el arbitraje; no sé si las palabras de Ibon han tenido influencia"

La rueda de prensa de Pablo Pin, al analizar el Covirán Granada-Unicaja, iba muy marcada hacia preguntas por el arbitraje, que por momentos cabreó al Palacio de los Deportes. "Puede ser que la palabra sea indignado. Cuando pierdes de tanta diferencia, no quiero excusas. Que cada uno saque sus conclusiones. Hemos visto hoy una serie de una serie de cosas. Los contactos, reacciones o las faltas. El lunes no quiero excusas, que los jugadores empiecen a trabajar a tope", se mordía la lengua Pablo Pin. Por otro lado sorprendente ante un tanteo de 62-90. "En todo caso, mañana cuando veamos el partido, si consideramos que nos han perjudicado, que no digo que la derrota ha sido por el arbitraje, ha jugado mejor, pues ya veremos. No me quiero quejar públicamente. Y no quiero que el equipo tenga esa excusa a la hora de entrenar".

"No se si las palabras de Ibon ha tenido influencia. Fuera de eso, ya veremos si hemos sido perjudicados. El Unicaja ha hecho su juego, no lo digo para mal. La semana que viene jugamos un partido en el que hay que ir a por todas", explicaba antes de analizar lo baloncestístico. Por un lado, el trabajo que hemos hecho en el rebote. En defensa teníamos que controlar el balance. Estábamos jugando con mucha pérdidas, y eso nos lo han castigado con contraataques. Muchas veces se pone el foco en la persona que pierde el balón, pero en muchos momentos nos ha faltado calidad de bloqueo. Los automatismos, quizá porque Will ha venido, diferentes cosas, que nos ha provocado no tener buenos hábitos. Eso a un equipo profesional le afecta. Y llevaban 38 puntos con esas pérdidas. Si éramos capaces de controlar eso, podíamos estar mas cerca, nueve puntos en ese cuarto, diez con esa técnica, que no sé a quién se la han pitado".

"David Kramer. ha estado entrenando correctamente, ha dado un paso adelante y hay que decirle las cosas. Malik está entrenando muy bien, muy profesional, y se merecía una oportunidad con las cosas que puede hacer. Ha reboteado muchísimo. Entonces creo que es justo que estuviera más minutos, sobre todo porque están entrenando muy bien. Esto es el trabajo del entrenador. Tengo jugadores que entrenan a tope, y es la parte mala del entrenador. A Will le he visto en lo individual con esa facilidad de anotación, bien. Pero falto de ritmo y no estar ajustado en lo colectivo. Creo que ha dado muestras de las cosas que tiene, el talento que tiene y las cosas que nos puede dar. Felicio tenia un pequeño problema en la espalda y no estaba metido. Ya con esa leve molestia, y pensando que pueda estar el lunes", sobre algunos nombres propios.

"Contra este tipo de equipos, y lo hemos visto, que iban perdiendo y hacen un parcial grande, con el Madrid, Estrasburgo, Tofas. Cometimos errores en tres minutos que ellos han aprovechado. Anotan muy rápido y ahí perdimos el control. Queríamos que no corrieran. En esos tres minutos son un ejemplo de cómo te pueden dar un parcial. Son un rodillo y aprietan. Nos ha costado", esas fases de la segunda parte donde el Unicaja consiguió romper el partido.