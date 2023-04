Pablo Pin: "Unicaja es el que más te exige en lo físico de la ACB"

Pablo Pin habló en la previa del Covirán Granada-Unicaja del próximo sábado. El técnico nazarí radiografió al conjunto malagueño, situándolo en un primer nivel en lo físico. "Destacar solo una cosa del Unicaja es complicado, porque tienen muy buen equipo y además se notan que juegan juntos, con química. No es casualidad que hayan ganado la Copa, que estén a un partido de la Final Four. Esa es una de sus mayores ventajas. Quitando eso, su nivel defensivo porque roban muchos balones, te fuerzan muchas pérdidas, te obliga a jugar muy lejos de la canasta, muy fuertes; ahí tenemos que estar preparados para subir nuestro nivel de dureza en ataque, no quejarnos, no salirnos del partido y ser agresivo porque el Unicaja te va cortando. Pero sobre todo controlar las rachas que tengan, en un momento te hacen un parcial de 10-0; ante equipos tan sólidos a nivel defensivo, es complicado volver al partido cuando cogen una ventaja. Jugamos contra el equipo, quitando a Barça y Madrid, junto con ellos, es el que más te exige de la Liga a nivel físico, mucho más que Baskonia o Valencia, más que Tenerife".

"Lógicamente para ellos es una baja importante porque aporta muchísimo, no necesita tiros en un equipo con tanto foco anotador, pero al final te da un nivel defensivo altísimo; para mí en la línea exterior es el mejor defensor en Europa con diferencia, además da criterio ofensivo. Todos tenemos nuestras bajas a estas alturas", explicaba el técnico de cómo puede afectar la ausencia de Alberto Díaz en los cajistas.

Si puede ser una oportunidad para los granadinos con un Unicaja que puede tener la cabeza en Murcia. "Creo que estos equipos están preparados para eso. Por la experiencia que tenemos ante equipos que han jugado doble competición, están listos para cambiar su mentalidad de un día para otro, porque la ACB y Europa no dan descanso. Unicaja tiene doce jugadores que aportan, no es una rotación corta. Ibon en eso lo hace muy bien, se nota que están todos metidos en dinámica. Van a estar preparados para este partido porque van a tener varios días para prepararlo. Este partido le supone al Unicaja una importancia porque van quintos e intentarán mantener ese puesto, también mirando al Tenerife para ser cuarto y obtener el factor cancha".