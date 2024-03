Pablo Pin: "El Unicaja está al nivel del Madrid y por encima de muchos equipos Euroliga"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, pidió a su equipo poner “el mismo nivel físico que Unicaja” en el partido que le enfrentará este sábado al Unicaja para poder “competir”, además de tener “un buen equilibrio” entre ataque y defensa. "Tenemos que jugar con la misma energía y actitud que juegan ellos. La cuestión actitudinal es clave contra Unicaja para competir”, dijo Pin este viernes en la rueda de prensa previa al partido. El técnico ve al cuadro malagueño “al nivel del Real Madrid y por encima de muchos equipos de Euroliga”.

“Si no ponemos el mismo nivel físico que Unicaja no podemos competir. Unicaja juega duro, a un nivel físico muy por encima del nivel de esta liga y tenemos que colocarnos nosotros a ese nivel”, añadió. Pin espera que las quejas arbitrales del Unicaja tras el partido pasado ante el Real Madrid no incidan en el choque de este sábado porque “el arbitraje suele ser bueno” aunque cree que en este aspecto ellos no han tenido “suerte en muchos partidos”. El técnico también pidió a los suyos “un buen equilibrio, ser capaces de atacar bien y de defender bien”.

“Si no atacas bien ellos van a correr, tenemos que mantener bien el balón en ataque para que no puedan correr. Y tenemos que dar un paso adelante en defensa porque tienen muchos focos de anotación”, agregó Pin, quien cree que ahora, tras las últimas incorporaciones, tienen “la opción de jugar menos minutos y de más intensidad con rotaciones más cortas. Para el técnico del Covirán Granada, “la carga de partidos es muy grande” en los equipos con competiciones europeas y “se nota el cansancio mental de jugar partidos de tanta exigencia”.

“Tenemos que optar a sacar un partido ante un equipo importante porque eso te da una vida extra”, argumentó. Sobre el debutante este sábado Will Barton, dijo que “le falta ritmo y adaptarse un poco a la forma de jugar y de defender”.

“Los espacios y la agresividad son diferentes, es otro baloncesto respecto a lo que él está acostumbrado. Tiene buena disposición en los entrenamientos y le hace falta jugar y acostumbrarse a la dinámica de Europa”, comentó el técnico sobre Barton.