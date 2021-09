Pau Gasol, a Cabezas: "Has sido un ejemplo para todos los que hemos crecido a tu lado"

La retirada de Carlos Cabezas ha provocado una cascada de felicitaciones por su carrera y reconocimiento para el malagueño, un jugador muy querido y respetado en el baloncesto nacional. A falta de que Pau Gasol confirme qué hace con su carrera, Cabezas es el penúltimo junior de oro, la generación seguramente más brillante del baloncesto español, que se retira.

Precisamente, Pau Gasol se pronunciaba a través de Twitter comentando la retirada de Carlos Cabezas. "Uno de los nuestros!! Felicidades por tu carrera, Carlos, has sido un ejemplo para todos los que hemos crecido a tu lado", decía el mito catalán, al que le une una buena amistad con el malagueño, con el que coincidió desde que ambos eran juniors (ya se midieron desde niños antes) en Mannheim para completar el ciclo con los oros de Varna y Lisboa y un bronce sub 20. Más tarde coincidirían en la selección campeona del mundo. "Querías y confiabas en que estuviera en pista porque sabías que te iba a hacer jugadas importantes y determinantes", decía años atrás Gasol al referirse a aquel mítico triple de Cabezas en Lisboa que sentenciaba el título mundial ante EEUU.

Con el paso de los años se trabó una buena amistad. De hecho, Pau Gasol ha estado en sus últimas visitas con la selección a Málaga con el base malagueño en algunos de sus establecimientos de hostelería. "Pau Gasol es la respuesta más fácil, pero me quedo con él por, siendo todo lo grandísimo que ha sido, su sencillez como persona. En los momentos difíciles ha sido conmigo muy cariñoso y humano. Viene de una familia encantadora con la que la mía tuvo mucho relación desde niños. No sólo por el Pau jugador, sino como persona. He tenido la fortuna de estar cerca de él muchos momentos bonitos", declaraba Cabezas cuando se le cuestionaba por el compañero que más le impactó.

Han sido muchas las muestras de felicitación y cariño hacia Cabezas. Ex compañeros, clubes en los que jugó, jóvenes que crecieron idolotrándolo y ahora están en la ACB...

Uno de los nuestros!! Felicidades por tu carrera, Carlos, has sido un ejemplo para todos los que hemos crecido a tu lado. 🙌🏻 — Pau Gasol (@paugasol) September 1, 2021

¡¡Grande Carlos!! ¡Vaya carrerón! Ha sido un placer jugar contigo y contra tí. Un abrazo enorme. Mucha suerte en esta nueva etapa.#bienvenidoalclub https://t.co/IQOm0Xe3Nb — José Manuel Calderón (@JmCalderon) August 31, 2021

No hay mejor persona para ceder este 🔟 que aquel jugador que yo veía de pequeño en el Carpena llevando ese dorsal con tanto orgullo 😍Enhorabuena Carlos 🙌🏼 #Leyenda https://t.co/NAPB8ueNy7 — Francis Alonso (@francisalonso10) August 31, 2021