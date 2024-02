Premio para Yankuba Sima

Yankuba Sima no jugaba un partido oficial con la selección desde el pasado 15 de noviembre de 2022. Ayer lo hizo en Zaragoza por primera vez como jugador del Unicaja, una alegría desde Málaga dentro de la amargura de ver a España perder ante Letonia. Solo fueron dos minutos, último jugador de la rotación, pero ya tiene mérito la llamada de Sergio Scariolo en una lista donde abundan jugadores de Euroliga, nada que ver con listas de Ventanas con más limitaciones. Es un refuerzo al crecimiento del pívot, que vive el mejor momento de su trayectoria, al menos desde que llegó a Los Guindos. Un jugador que ha terminado por convencer, también un proceso para que entrara por ojos al aficionado del Unicaja, que ya le valora en su justa medida. Esta llamada con la selección es otro paso, consecuencia de su mejoría en estos catorce meses, nada que ver con ese Sima de 2022, que por aquel momento convivía en una situación difícil en Venecia, hasta que ese fichaje por el Unicaja dio un impulso.

"Me siento muy bien y con mucha confianza. Mejorando muchos aspectos de mi juego, el tiro libre, más inteligente sobre la pista, y también físicamente estoy bien, que es importante para que todo eso pueda salir. Estoy contento en cómo están saliendo las cosas en lo individual. Los compañeros, Ibon, Alberto (Miranda), Paco (Aurioles), Ángel Sánchez Cañete... Hay mucha gente que me ayuda todos los días a desarrollar cosas. Son los culpables en que haya mejorando mi rendimiento y ojalá que así siga", sostenía hace pocos días en 'Málaga Hoy', horas antes de jugar frente al Lenovo Tenerife, donde fue uno de los más destacados de los malagueños. Defensivamente de lo más correcto en el Unicaja, trabajo que por momentos fue notable con Shermadini y el bloquear esa conexión con Marcelinho que luego sí apareció. Fueron llamativas algunas ayudas largas. No hay tantos pívots en la ACB con esa intuición de manos e inteligencia, y una movilidad que ofrece muchas soluciones atrás. Pero es que delante su productividad es mayor, con sus limitaciones, porque no será un talento fuera de lo normal, pero la mejoría a base de trabajo es incuestionable. Tendrá que mantener en las próximas semanas ese prestigio de jugador selección. Cierto que no estaba Willy Hernangómez, tampoco Garuba, dos sobre el papel fijos para el Preolímpico, pero se puede abrir alguna puerta.

El Unicaja ensalza la mejoría de Sima, que acaba contrato este verano. Es pívot, cupo y en una edad perfecta (27 años), un perfil que en el mercado vale mucho dinero. El jugador está muy contento no obstante en Málaga, aprecia incluso esa oferta del Unicaja para salir de Venecia y la paciencia que se ha tenido con él hasta hoy, pero en su momento era un momento deportivo difícil. Ha cumplido las expectativas y los deberes que le dio el club el pasado verano, en dar el siguiente paso. Trabajó duro esos meses con Fran Vázquez, que ejerció de instructor para que su baloncesto actual se aprecie. Y cada semana que pasa, se le ven más cosas. El volver a la selección es un premio.