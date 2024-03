Río Breogán - Unicaja: Emboscada en el Pazo (18:00)

Con una rotundidad aún moderada, a la espera que la competición dé un diagnóstico más nítido, pero da visos el Unicaja de poner la quinta tras la angustiosa Copa del Rey de Málaga. Después de cumplir con nota ante Bilbao Basket, más plácido ante Estrasburgo en BCL, pero son días que hay que dar el callo, aparece en el trayecto una emboscada en el Pazo de Lugo (18:00 horas), ante un Río Breogán que permitirá calibrar de manera más certera el nivel actual, una solidez que el aparato de Ibon Navarro se mostró irrompible durante primera mitad de curso en este tipo de canchas, ante equipos de la parte baja, donde realmente se plasma el crecimiento de una ACB que engrandece una segunda plaza que se tratará de mantener, porque ahora los equipos reciben al Unicaja, y la dificultad aumenta por el concepto que se tiene de los malagueños, que hay que manejar. Es la primera salida tras la Copa, rutina de viajar que también conlleva un proceso, pero Ibon ve al equipo preparado, no solo para la trampa en Lugo, sino por lo que viene. Y el depósito está lleno. Ahora el dar con esa fórmula que ha convertido al Unicaja en el conjunto más fiable de la competición. Viendo al Real Madrid en el liderato, pero siempre con una muletilla de echarla al suelo.

Sin Augusto Lima, baja por paternidad, y con Kalinoski en duda, aunque finalmente viajó con la expedición, pero renqueante por un virus estomacal. Año sublime en Lugo que le permitió llegar a Málaga. El resto están en condiciones, alguna herida de guerra durante estas semanas, pero el Unicaja parte a Galicia en un contexto que se habría firmado hace pocos días. Se va afilando el colmillo, el equipo ha dado buenos momentos de baloncesto en los últimos siete días y transmitiendo que sabe medir esfuerzos, la inteligencia para dar un punto más y masticar a los rivales con esa profundidad de plantilla. Vuelve Perry, que no jugó en BCL, y los internacionales, y ese estado de la plantilla va igualándose en energía y cargas. Engrasando para afrontar el último trimestre de temporada con todas las garantías, y vías que están dando rédito, como la especialización de Carter como base, que dará soluciones de calidad para lo que viene, o el buen partido de Barreiro ante Estrasburgo, el mejor del Unicaja. Se va ampliando el catálogo, detalles del día a día que sustentan la evolución. Ha sido taxativa la respuesta del equipo tras perder con Lenovo Tenerife.

Hasta 19 cambios en la plantilla acumula el Río Breogán. Temporada caótica en Lugo, pero está a tiempo de dar con la tecla y salir de un descenso carísimo, el más complejo que se recuerda en la competición. Con 6 victorias, al igual que Granada y Obradoiro. Ha llegado Rob Gray, de los fichajes más interesantes en ACB durante el parón, genialidad sobre el papel en los despachos lucenses, como lo fue Justin Anderson, ahora en Valencia, y que debería proporcionar a Breogán varios saltos. Y muchos puntos, de lo que ha adolecido Mrsic, siempre respaldado por el club gallego. Ben McLemore, otro jugador con etiqueta de estrella. Son dos nombres tan talentosos que difícilmente no proporcionen efectos, en este caso victorias. Real Madrid, UCAM Murcia, Baskonia, Valencia Basket ganaron en el Pazo por menos de diez puntos, el Barça lo rompió en el último cuarto. Son precedentes que hacen estar en alerta, al igual que las victorias en BCL de Breogán frente a Bonn, Hapoel Holon o Pinar Karsiyaka, equipos con músculo sobrado para estar en Final Four. Inexplicable a hechos clasificatorios, que el Unicaja ya tendrá asimilado. No es un rival carne de descenso. El sacarlo ya abriría el escenario a ser líder de la ACB la próxima semana. Vértigo, pero primero salir del laberinto en el Pazo.