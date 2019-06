Sergio Scariolo vivirá este viernes un bonito día de homenaje en el IAD de Carranque. La Junta de Andalucía y la APDM organizan un reconocimiento para el entrenador italiano, Hijo Adoptivo de Málaga, tras colaborar al título de campeón de la NBA con los Toronto Raptors para ensanchar un palmarés con complicado parangón.

El también seleccionador español hizo un interesante repaso a la actualidad en los micrófonos de Deportes Cope Málaga. Tras hablar de su experiencia en Toronto Raptors y el increíble anillo conseguido, incidió en un aspecto que ya comentó en su entrevista con este periódico antes de la final de la NBA, el camino hacia el que va el baloncesto moderno, con el mate y el triple como caminos a elegir.

En medio de celebraciones, tras pasar por Italia, regresa a España Scariolo. Este fin de semana se celebra su clinic en Marbella y ya piensa en la selección, con la que se concentrará a finales de julio para preparar el Mundial de China. "El trabajo no termina nunca, no se interrumpe. El trabajo de concentración está a un mes vista, pero pronto tendremos la primera reunión física, ya tuvimos reuniones virtuales. Estoy en contacto con Enri Salinas [preparador físico malagueño] para la carga de trabajo de los entrenamientos, tenemos la planificación de todos los días terminada con la Federación. Tendremos que dar la lista de convocados en unos 10-15 días".

Puntualizó Sergio Scariolo que Alberto Díaz y Jaime Fernández están en una lista amplia de más de 40 jugadores, que se ha comunicado a los respectivos clubes, pero aún quedan cabos por atar antes de dar los que iniciarán la concentración en Madrid: "La lista amplia que ya hemos comunicado abarca más de 40 nombres, es la que se comunica a los clubes para que estén preparados para que sus jugadores puedan ser convocados en esa lista final de 16. Hay más recorrido de esta lista de más de 40 nombres hasta llegar a los 16-18 que se concentren en Madrid para empezar a trabajar".

"No está para nada decidido el roster, estamos pendiente de alguna situación particular de algún jugador, hay mucho que aclarar en casi todos los roles", ahondaba Sergio Scariolo, que vendrá a Málaga para jugar un torneo internacional el 9 y 10 de agosto: "A mí qué me van a contar de Málaga (risas), influyo lo que puedo, es cuestión de Junta, Diputación y Ayuntamiento, que siempre se vuelcan para traer la selección, la Federación tiene un ojo especial porque la afición de Málaga responde muy bien y nos garantiza marcos ambientales bonitos, facilidades para trabajar... Estoy encantado de poder estar algún día en casa o cerca de casa, pero no soy el único".

Se refirió Scariolo a las situaciones de Rubén Guerrero y Francis Alonso. Ha seguido sus evoluciones esta temporada en la NCAA y están en sus pensamientos. "Son chavales que sigo con cariño especial, se asoman ahora a su vida profesional. Rubén ha tomado su decisión, Francis aún no. Tengo confianza en que puedan ayudar al baloncesto malagueño y español. Puede ser antes o después, en una fase inmediata o no. Tienen sus cosas, su por qué, su capacidad para progresar, para hacer experiencia en un baloncesto muy diferente al que han tenido en los últimos años", señalaba Scariolo.

Profundizaba Scariolo en esa comparación entre la NCAA y lo que podría ser su equivalencia con una categoría española. "Es un poco complejo el discurso. Francis tiene un talento importante, a nivel general la División I tiene más de 300 equipos. Hay niveles diferentes y roles diferentes. Uno puede estar en el fondo del banquillo de un equipo medio alto nivel, o jugar en un equipo de nivel medio bajo... Duke, por ejemplo, saca a tres jugadores en la lottery pick del draft de la NBA, tres de los primeros 14, uno número uno y otro número tres. Es un equipo que los ves jugar, a Zion Williamsom o RJ Barrett, y es un equipo ACB. Otros a lo mejor serán un equipo ni siquiera de LEB Oro, sino LEB Plata. El equipo de Francis tuvo temporadas buenas, con un rol in crescendo hasta convertirse en el rol de ser referencia en su equipo".

"Iré a visitar a la U20 y la U18, iré a dar la lista de la convocatoria a Madrid y tener unos días de vacaciones casi puras. Puras no son nuncas", remachó Scariolo sobre su planning en las próximas semanas antes de su siguiente sueño, el Mundial de China.