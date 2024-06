Sito Alonso: "Tuvimos calma y el Unicaja sintió la presión"

El UCAM Murcia volvió a sorprender al Unicaja en el Carpena, partido donde hubo más solidez de los universitarios, que aprovecharon sus momentos. Sito Alonso, manteado en el Carpena, quizá un gesto innecesario, hablaba en sala de prensa tras la euforia murciana y con una camiseta del UCAM. "Antes de una valoración, quería agradecer al Unicaja todas las cosas que hemos necesitado, nos la han prestado, nos ha tratado de maravilla. Se han comportado de manera ejemplar, además de lo que están construyendo, tenemos un ex como Alberto Miranda (ayudante de Ibon) y también Ibon. Súper felices por la victoria de hoy, después de dos partidos que nos levantaron en casa, y ese inicio impresionante que hicieron. Y el segundo empujón, ahí fue fantástica la reacción nuestra. La calma de mi equipo fue tremenda. La presión iba a ser para ellos. Felicitar a los aficionados que creían que podíamos ganar, los que no han podido venir, a José Luis Mendoza (presidente de la UCAM fallecido), que mañana es su cumpleaños. Llevo una camiseta de Falk porque está enfermo, un tío fantástico, le quiero mandar un saludo. Nada mas que decir. Y a ver si competimos de verdad ante el Real Madrid".

"Entiendo que nos tachen de loco a Alejandro y a mí, porque tratamos de conseguir cosas difíciles. La salvación fue lo más difícil, estábamos en LEB. Esto es un hito que nos da una felicidad tremenda, que hay que seguir disfrutando. Aquí estamos y a seguir trabajando", decía Sito. Del nulo efecto del factor cancha. "Es raro, porque otros años decía que en casa no competíamos, éramos un desastre en un momento determinado. Este año hemos ganado 23/25 partidos en casa, pero ahora ano hay forma en el play off. Para qué te vas poner techo, es un límite que cuesta mas derribar. No creo que el equipo no quiera competir contra el Real Madrid. Podemos soñar. Pero tiene que venir al Palacio, vamos a ver si podemos rascar uno, que ese parón quizá le resta nivel competitivo. Es lo que vamos a intentar. Le decía a los jugadores que me han dado la tranquilidad durante el año. Los aficionados, todo el mundo, estos jugadores me han dejado disfrutar.

"Ahora somo segundos de la Liga. En la comida veía que algo iban a hacer, no se si ganar pero competir seguro. Que estén con esa unión entre ellos, buen contagio de conversaciones entre todos, menos Fabían. Fabian es nuestro unicornio porque es una especie única en la cantera de Murcia. Esa ambición se ha transmitido a los jugadores, con la oportunidad de ganar al final, explicaba Sito. "Lo que ha pasado, sinceramente, es que en el primer tiempo hemos dicho que tuvimos tiros cómodos y no los metimos. Buenas opciones, pero en Murcia nos desanimamos. Ellos mismos se han ido recomponiendo, no había un mérito del entrenador. Han seguido empujando. Y si llegábamos a falta de cinco minutos, el partido iba a ser nuestro. Por eso esa presión se ha ido transmitiendo al equipo de casa", de esa resiliencia que tuvo el UCAM.