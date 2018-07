Soluade en la lanzadera y Romaric duda

El Unicaja remata su plantilla, que se debe cerrar, a expensas de la firma, con la llegada de Mathias Lessort. Después tiene que dar salida a varios jugadores de la cantera sobre los que cuenta con varias proposiciones. Soluade, Romaric y Rosa son jugadores de proyección a los que el Unicaja les quiere dar la salida propicia, que satisfaga al jugador y que el club considera adecuada para que tenga minutos de juego en un contexto adecuado.

Con el congoleño, que sigue trabajando en Málaga junto a Viny Okouo y Francis Alonso, no acaba de encontrarse una entente. Acaba contrato en 2019 y el Unicaja quiere renovarle antes de que se marche cedido esta temporada. Y no hay acuerdo para hacerlo. Para el jugador también es tentador quedar libre en un verano. El Unicaja ha invertido en él desde que llegara en 2012 y no quiere perder el vínculo.

En el caso de Soluade, hay interés por un jugador que el año pasado jugó varios partidos de calidad en ACB y Euroliga pero que no acabó de meterse en la rotación de Plaza. Hay interés serio desde Polonia. Zielona Gora y Arka Gdynia, que juega en la Eurocup, han hecho llegar al Unicaja su deseo de contar con el jugador inglés, que en estas ventanas ha jugado con su selección con buen nivel.

Después de que en el año anterior ascendiera con el Burgos a ACB, se esperaba algo más de protagonismo de Soluade. Joan Plaza reconoció alguna vez que había sido injusto con él. Ahora valora ofertas para elegir en consenso con el Unicaja. Diario de Sevilla informaba del interés del Betis por Romaric Belemene y Morayo Soluade. El conjunto sevillano quiere regresar a la ACB después del descenso y para ello se ha encomendado al malagueño Juanma Rodríguez y a Curro Segura, también vinculado a Málaga.