Juanma Rodríguez: "Conocemos al Lenovo Tenerife muy bien y ellos nos conocen muy bien"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, es hombre cauto por naturaleza. El sorteo de la Copa del Rey no cambió esa filosofía. El equipo malagueño deberá medirse en los cuartos de final a Lenovo Tenerife, un rival recurrente en los últimos años en todas las competiciones. Y la línea es de máximo respeto. "Como siempre digo, en estos sorteos podemos hacer una valoración artificial, rápida, porque de aquí a que juguemos queda un mes todavía, siete partidos. Pero nos toca otra vez Tenerife, que no sé cuántos partidos hemos jugado ya contra ellos en el último año", contextualizaba Rodríguez.

"El Lenovo es un rival que conocemos muy bien y ellos nos conocen muy bien a nosotros. Un rival experimentado, que ha tenido una serie de problemas en el comienzo de ACB, pero que ya está a su nivel. Será una eliminatoria, como cada vez que hemos jugado contra Lenovo Tenerife, muy complicada. Es verdad que hemos cambiado un poco la tendencia: ellos nos ganaban antes, ahora ganamos nosotros. Pero a un partido todo puede pasar. Nadie esperaba que jugáramos la Copa el año pasado, la jugamos; nadie esperaba tampoco que hoy saliéramos en el sorteo. Estamos predestinados a vernos en Liga, Copa y Champions... Todo. Nos ha tocado, y será un rival complicado. Ver cómo llegamos a mitad de febrero ambos equipos, a nivel de forma, lesiones, mental...", decía el máximo mandatario en la parcela deportiva del club de Los Guindos.

"Lo que toca ahora, y más viendo cómo estamos nosotros, es disfrutar el momento. Disfrutar del nivel del equipo, que la gente pueda sentirse orgullosa de su equipo, eso es lo que toca ahora mismo. Todos sabemos, y lo he vivido muchas veces, lo difícil que es este torneo. Nadie daba un duro por nosotros el año pasado y la ganamos; ahora todo el mundo puede pensar que la tenemos que ganar por jugarla en casa, y esto no es así. Toca disfrutar, hablo externamente. E internamente, con la misma línea de trabajo, con mucha humildad, más que nunca. Mucha ilusión, pero también ambición", ahondaba Juanma Rodríguez.

"Nos conocemos tanto... Aunque seguro que habrá alguna sorpresa. Ya habrá tiempo para analizar el partido en sí. Como digo, quedan aún siete partidos para que llegue: cuatro de Liga y tres de BCL. Un mes. Y ahí los equipos pueden cambiar, o no; y si no cambian, hay un conocimiento bastante importante. Han incorporado ahora a un par de jugadores: Kyle Guy e Ilimane Diop. Aumentan el potencial de su plantilla, así que será una eliminatoria tremendamente complicada", reconocía el director deportivo, que incide en que es un torneo en el que no valen las quinielas: "Nunca se sabe. Porque con esta racha que tenemos, llegas a la Copa, que es un torneo totalmente distinto, y puedes perder. Evidentemente, ganando tanto, algún día tendrás que perder. Pero internamente seguimos en nuestra línea, la de ser humildes y con mucha ambición. Externamente diría a la gente que disfrute, que siga sintiéndose orgullosa del equipo. Ya conoce nuestra gente el ADN de este equipo, de luchar y pelear siempre, además de esa conexión con el aficionado".