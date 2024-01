De Ante Tomic a Austin Wiley

Después de los problemas que generó Ante Tomic en Badalona, el Unicaja ahora se las ve con Austin Wiley Birmingham (Alabama, 1999), pívot con diferentes registros al genio croata pero que muestra un dominio abrumador en esta BCL. Hay una inclinación en las últimas semanas donde los interiores rivales producen daños: Happ con el Granca en el Carpena hace un par de semanas (23 puntos, 10 rebotes y 29 de valoración) o Pasecnicks en Palencia (19 puntos y 21 de valoración). Se está encontrando ese agujero en el Unicaja. Los rivales juegan, pero salvo la exhibición de Tomic en el Olympic no causaron derrotas. Sí lecciones y vías para seguir evolucionado, cuando ya entran los títulos en juego. El equipo está inmerso en esa reestructuración en el juego interior, desde la vuelta de Lima, y una baja de Barreiro que motiva a un nuevo hábitat para Ejim, jugando muchos minutos de '3'. Todo ello influye en el funcionamiento, pero es una parcela a mejorar. Piernas más pesadas y una fluidez, también defensiva, que no es la de noviembre-diciembre. "Los equipos han atacado esa debilidad los últimos quince partidos, pero solo ha podido Tomic", recordaba Ibon Navarro. Ahora que entra el doble partido a la semana, el Unicaja retomará su velocidad habitual.

Y el pívot del Tofas es el próximo reto que aparece para los malagueños. Wiley, de 2.08 metros y 2.26 de envergadura, promedia un doble-doble esta temporada en BCL (13.4 puntos y 10.1 rebotes), segundo jugador más valorado en la competición (21.1 créditos por partido). Mejor reboteador, tercero en tapones (2 por encuentro), tercero en acierto en tiros de dos (70.2%). De esos nombres que están con seguridad al final de temporada en premios individuales, impacto que ahora amenaza al Unicaja. El coloso del próximo rival malagueño viene de hacer un play in monstruoso frente al PAOK: 23 puntos, 16 rebotes y 32 de valoración en el segundo punto, mientras que en el definitivo se fue a los 11 puntos y 17 capturas, clave para conseguir el pase en Salónica. Junto a Vernon Carey Jr., del Pinar Karsiyaka, dos pívots predestinados a jugar Euroliga, por lo que escasean y el trampolín tan interesante que proporciona esta BCL.

Formado en la Universidad de Alabama, Wiley tiene un recorrido en las categorías inferiores de Estados Unidos. Campeón del Mundial sub 17 en 2016, en una selección con el baskonista Markus Howard o dos estrellas NBA como Collin Sexton o Jaren Jackson Jr, que jugó este verano en el Carpena ese estelar Torneo Centenario FEB. Otro metal, en este caso bronce, en el Mundial sub 19 de Egipto, en 2017. Es hijo de Vickie Orr, exjugadora estadounidense, campeona olímpica en Barcelona 92 y del mundo en el 90, cita que jugó en Malasia. No fue draftrado en 2020 y llega a Alemania al empezar 2021, a un Ludwisgburg donde careció de oportunidades. Temporada y media en Gladiatos Trier, de la Segunda alemana, donde destaca (13.3 puntos y 10.9 rebotes) en la 21/22, rendimiento que le lleva al Neptunas lituano. Su explosión llega esta temporada en Bursa, donde además mejora sus números en Liga (15.3 puntos y 10.1 rebotes). A todo un Fenerbahce le hizo un 18-14 en noviembre.

Físicamente muy poderoso y un catálogo centrado en jugar por encima del aro. Ese grande práctico en el juego de pick and roll, sin rango de tiro desde lejos, pero sí un peligro serio en el rebote ofensivo, así que será habitual verle finalizar en segundas situaciones, o en esas conexiones con pequeños, un Tofas que es muy rico en generadores de juego. Tiene un 73% en tiros libres, nada discreto para sus condiciones. Examen para Sima, Kravish o Lima, todavía al 50% según Ibon Navarro, y toda la actividad defensiva malagueña.