Tyson Carter, pistas y una advertencia de Ibon Navarro

Tan solo es el primer amistoso de la temporada, pero el Unicaja exhibió un nivel en Granada sorprendente, teniendo en cuenta el contexto y el poco kilometraje en la plantilla, con solo una semana de entrenamientos. Un equipo que fue reconocible, continuación de lo visto la temporada pasada y unos hábitos en el juego bien interiorizados nada más empezar, la mejor noticia con la que se regresó a Málaga. En esa continuidad que se pretende en Los Guindos, u evolución, aparece subrayado el nombre de Tyson Carter. Debe crecer el de Misisipi en una reestructuración en la plantilla cajista que le favorece, una primera temporada donde creció a todos los niveles, en madurez baloncestística, pero sobre todo a nivel de rutinas. Tuvo unos intervalos la pasada no preocupantes, porque en este Unicaja se puede permitir algún bajón y que no genere consecuencias, pero la salida de Darío Brizuela, de un corte similar y que podía enmendarse, ahora exigirá al de Misisipi a dar una versión más regular. El fichaje de Kameron Taylor debería liberar a Carter en ataque, otra razón por las que se apuesta por el ex de Girona, ya mostrándose en la Copa de Andalucía que va a hacer crecer el perímetro, registros que no se tenían antes.

Ibon Navarro profundizaba en esa nueva función de Tyson Carter, una primera foto que es positiva, aunque será más concluyente cuando esté la plantilla al completo. "Cuando tienes un problema, como lo que probablemente podamos pensar que ha sido lo de Darío, se tiene que presentar una oportunidad. Que no tengamos a esos dos jugadores (Darío y Tyson) para esa posición, en la que nunca pasaba que no estuviera al menos uno de los dos; ahora con la ausencia de Darío, Tyson tiene la responsabilidad de estar más veces, de no poder quitarse el día que no esté acertado y tener que asumir responsabilidades, también buscar otras soluciones cuando no esté acertado. Ha estado bien", planeaba el entrenador vitoriano. En Granada tuvo ese protagonismo que se esperaba, junto a Dylan Osetkowski, otra sorpresa agradable, son los que deben multiplicarse, por proyección, juventud y talento. El caso del californiano es parecido al de Carter.

Terminó con 18 puntos, al margen del acierto en los tiros, tuvo efectividad en sus lecturas; la mayor progresión de este jugador cuando llegó a Málaga, más incluso que en lo físico. De pasar a un base de guardia a tener todas las condiciones de ocupar esa posición con regularidad. En pretemporada le tocará ese esfuerzo, aunque se le ve cómodo y preciso. Ibon Navarro ya le ha lanzado ese aviso, sabe utilizar el vitoriano las pretemporadas para mandar mensajes. Es un año donde hay que mimar a Tyson Carter, que ya ha recibido esa advertencia, en una primera prueba donde estuvo brillante.