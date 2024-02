De Tyson Pérez a Jean Montero

Una vara de medir de equipos grandes a la hora de fichar suele ser cómo se comportan los jugadores vigilados en los duelos directos. En el Unicaja, por ejemplo, actuaciones de mucho nivel de Tyson Carter y Dylan Osetkowski con el Lavrio y con el Ulm en el Carpena en BCL y Eurocup les colocaron de verdad en el radar y ahora se disfruta de ellos. Al revés, las actuaciones de Darío Brizuela ante el Barcelona, especialmente en dos Copas, seguro que influyeron en el pago de la cláusula el verano pasado. Ya se remitía, por cierto, a ellas el presidente cuando se le cuestionaba por el futuro del equipo el próximo verano.

El sábado había ganas de ver en el Carpena a Tyson Pérez. El dominicano firmó contrato con el Unicaja hasta 2027 este verano pasado, pero como parte del acuerdo de traspaso con el MoraBanc Andorra se quedó una temporada más en el Principado. Acabó firmando un partido solvente, con 10 puntos (1/2 en tiros de dos, 2/3 en triples y 2/8 en triples), cinco rebotes, dos asistencias y dos robos. Pudo embellecer las cifras si hubiera tenido un acierto normal en el tiro libre, pero acabó con esas cifras (13 de valoración) en lo que, no hay que olvidarlo, era su reaparición después de su lesión que se produjo en noviembre en el bíceps femoral de la pierna izquierda y por el que se le auguraban de ocho a 10 semanas de baja, plazo que se ha cumplido. Estuvo jugando como suele por encima del aro, con varias acciones espectaculares, y dos buenos triples. El verano próximo será momento de ver cuál es su encaje y por quién entra.

“Tyson esta en su pretemporada ahora mismo. Ha tenido 24 minutos. Tenia que haber jugado algo menos. Ya nos da cosas. Entiendo que hay otras que todavía no. Y ahora hay cosas que nos quita porque todavía no está al nivel táctico de sus compañeros. Supongo que ira poco a poco a mejor”, analizaba Natxo Lezkano, su entrenador, en la sala de prensa del Carpena: “Durante el partido, no he prestado atención a si le han aplaudido. Antes le he ido preguntado cómo se encontraba. Está claro que no es un partido más para él. El primero desde que es jugador del Unicaja. Estaba a la expectativa para ver cómo se encontraba y lo que se iba a encontrar. Ha sido su primera semana donde realmente iba a jugar, él ya lo sabía. Unos días especiales para él. No le he visto nervioso, sino con ganas y competitividad. Pero todavía le faltan sus detalles”.

Los ojos estaban en Pérez, pero fue inevitable fijarse en el deslumbrante talento de Jean Montero. Con 20 años no es frecuente ver ese dominio ante una estructura defensiva de élite como la del Unicaja, a la que desafió con 24 puntos, seis asistencias, cuatro robos y dos rebotes para 36 de valoración en 26 minutos. Fue incontenible por momentos Montero, que estuvo en el radar del Unicaja ya tiempo atrás, casi a la vez que se fichó a Yannick Nzosa. Había impactado en un Centroamericano sub 16. Finalmente el Gran Canaria fue quien le fichó. Este verano se planteó también su contratación, que implicaba la salida cedido de Mario Saint-Supéry, con el que comparte agente, a Burgos, operación que llegó meses después. Montero se declaró en rebeldía para abandonar Gran Canaria, se quedó en la República Dominicana. Su salida rumbo a Andorra no se cerró hasta entrado octubre, con la temporada ya avanzada. Firmó hasta 2026 (una operación extraña, cedido desde el Gran Canaria a final de temporada y después en propiedad andorrana). Cupo, con ese potencial y capacidad ofensiva, será seguramente pieza de caza mayor en el próximo mercado, es posible que fuera del alcance del Unicaja, en función de cómo evolucione durante la temporada. Pero dejó ese marchamo de jugador especial. Y no se arruga en plaza grande.