Natxo Lezkano: "Jugar en el Carpena es una gozada, hay un ambientazo"

Natxo Lezkano valoraba en sala de prensa un Unicaja-Andorra que tuvo una calidad inmensa. Ibon Navarro afirmaba que es el mejor rival que ha jugado en Málaga esta temporada, ya en febrero. Tiene su mérito. "Dar la enhorabuena al Unicaja, que ha hecho el parido que tenía que hacer para ganar. Ha estado mejor que nosotros en los momentos decisivos, o menos acertados nosotros que ellos. Dar la enhorabuena a mis jugadores por el esfuerzo que han hecho, muchos han venido tocados. Y para tener opciones para ganar en Málaga, hay que hacerlo muy bien. Hemos hecho in primer cuarto muy completo, con mucha energía, mucho ritmo de partido. La primera parte en general estoy satisfecho con todo lo que hemos hecho. En el tercero tuvimos un bache, ahí no supimos ver el partido y nos han castigado con transiciones, donde ellos hacen canasta fáciles y ahí hemos estado mal. El factor decisivo han sido nuestros porcentajes malos de tres y desde el tiro libre sobre todo, que significa que lo has hecho bien, pero no si fallas tantos. En un partido de esta ACB, si fallas 14, no ganas, y con un 23% en tiros de tres. Así es imposible ganar en Málaga... A cualquiera. Satisfecho con el rendimiento del equipo y esperar seguir en esta línea porque las victorias llegarán. Ya digo que veníamos con jugadores tocados. Nos ha castigado tener muchas faltas, lidiar con 3-4 en varios jugadores, algo que nos ha limitado en rotaciones. Tienes que estar a tope de gasolina durante los 40 minutos. A lo mejor nos ha pasado factura todo eso".

"Es una gozada jugar en el Carpena, con esta ambientazo, toda la fiesta que organizan. Para todos es muy motivante. Es un pabellón donde la presión se nota y el publico aprieta. Ha habido un momento que han apretado... Creo que no nos ha influido. Pero al Unicaja sí. Ya vemos como son ellos fuera de casa, pero el Unicaja en su casa es mejor. Todos tiene un extra de energía cuando juegan en su casa", decía si esa atmósfera pudo pasar factura a su equipo. "Está muy bien competir, pero venimos a ganar, no a competir. Primero hay que hacer eso, poner la energía y después la concentración, también el nivel táctico. Hemos estado bien, pero nos ha faltado acierto. Ahí ha estado el partido, en ese acierto". El partido quedó resuelto con dos acciones extrañas, por sujetarse de la canasta. "No tengo claro que mis jugadores se han enganchado. Si están bien pitadas... Los partidos se deciden por detalles. Primero me han parecido pasos, pero es un detalle. Dos acciones. Pero el partido ha dado para mucho más. Lo que depende de nosotros, no han entrado, y el Unicaja ha tenido más acierto".