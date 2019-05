Este fin de semana se celebra en Estepona la Final Four de la Primera Nacional Femenina. Allí habrá dos equipos malagueños, el anfitrión CAB Estepona y el Unicaja. Han sido, con distancia, los dos mejores equipos de la temporada regular. En juego están sábado y domingo el título y el billete, para los tres mejores equipos, para la fase de ascenso.

Abrirán fuego el sábado 11 de mayo a las 18:00 el conjunto local, el Estepona, contra el Deza Maristas. A las 20:00 horas tendrá lugar el duelo entre el Unicaja y el Sevilla. El domingo se disputará la final y el tercer y cuarto puesto. Los tres primeros equipos irán a la fase de ascenso y pelearán con el Adareva canario por subir a Liga Femenina 2

En el bastante previsible caso de que el Unicaja consiga una de esas plazas, Málaga organizará la fase de ascenso con el Unicaja como anfitrión. Es algo que, obviamente, hasta que no se celebre este fin de semana esta Final Four no se comunicará oficialmente. El año pasado, el Unicaja fue el anfitrión en Los Guindos, donde el Asisa Alhaurín de la Torre se impondría para ascender a la segunda categoría del baloncesto español.

Cabe la posibilidad este año de celebrar esa fase de ascenso en el Carpena. No juega el Unicaja masculina (toca visitar Tenerife en esa fecha) en el Palacio y se celebra ese fin de semana la V Fiesta del Deporte de Málaga 2019, con un centenar de actividades entre las que se podría incluir esta fase de ascenso a Liga Femenina 2, en la que los dos equipos malagueños tienen opciones de estar y de pelear el gran logro.El Ayuntamiento cedería el Carpena de manera gratuita, pero es un salto logístico bastante importante pasar desde Los Guindos al Carpena. Desde el hecho de los costes que se generan al abrir una instalación del calibre del Palacio hasta la diferencia de aforo de Los Guindos, 20 veces menor. 500 personas que atestarían la casa del Unicaja apenas llenarían una mínima parte del Palacio.

Es una opción que no está ni confirmada ni descartada a día de hoy y sobre la que se trabajará en los próximos días. En el caso de que no saliera adelante la opción del Carpena, sería Los Guindos la sede, siempre y cuando el Unicaja, invicto esta temporada en partido oficial, sea uno de los tres equipos andaluces en liza.