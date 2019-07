El Unicaja Femenino va tomando forma para su debut en Liga Femenina 2. El equipo malagueño ya confirmó la continuidad de varias jugadoras y este miércoles hizo oficial el fichaje de la experimentada jugadora malagueña Lorena Liñán, que la pasada temporada ya estuviera en la categoría con el Asisa Alhaurín de la Torre. El inicio de la temporada será el 5 de octubre.

Alero de 1.76 metros, en sus primeras palabras como jugadora del Unicaja, Liñán ha manifestó estar "muy contenta de que cuenten conmigo este año. Yo no sabía muy bien qué iba a ocurrir, pero si me daban la oportunidad de jugar Liga Femenina 2 aquí en casa, en Málaga y en los Guindos, donde me crié… pues estupendo".

La jugadora conoce a la perfección la Liga Femenina 2, competición que disputó la pasada temporada con el equipo alhaurino, con unas medias de 6.5 puntos y 5.6 rebotes por partido. Además, Liñán también jugó estuvo en la segunda categoría del baloncesto nacional vistiendo la camiseta de la Universidad de Córdoba (2004-05) y de la Universidad de Málaga (2005-06).

Sobre la Liga Femenina 2, en la que el Unicaja estará por primera vez, Liñán señaló que "es una competición muy dura, muy exigente y muy física, en la que cada partido es como si fuera el último. Todos suman y son importantes, no es como en Primera Nacional".

Sobre la llegada del Unicaja al baloncesto femenino gracias a la Fundación Unicaja, Liñán aseveró que "es bueno que apuesten por las niñas y que se les ayude económicamente. Hay muchas niñas que valen mucho en Málaga y en Andalucía en general. Todo el apoyo que venga bueno es".

Por último, Liñán quiso mandar un mensaje a los aficionados malagueños al baloncesto: "Que vengan, nos apoyen, nos animen y que aprovechen la oportunidad de que un año más hay un equipo en Liga femenina 2. Y esperemos que no se quede aquí, que tengamos aspiraciones por llegar a más".