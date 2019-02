"Este equipo tiene una grandísima ética de trabajo"

Luis Casimiro estaba satisfecho en la sala de prensa del Carpena tras lo que había contemplado. “Creo que fue un gran partido. Cuando haces 115 de valoración y 99 puntos con los porcentajes que has hecho es un grandísimo partido. Jugando contra un muy buen equipo, que juega muy bien y no le regalaron las 11 victorias. Se llama Baxi, si tuviera otro nombre diríamos que estamos ante un partidazo. Mi profunda admiración por lo que están haciendo. Fuimos capaces de sufrir y hacernos por el mismo. Llegamos a esa situación por dos triplazos de mucho mérito de ellos, bien defendidos, pero el equipo estuvo bien. Había que hacer una salida de presión rápida, estuvimos bien. En cinco segundos tocamos el balón los cinco y anotamos para ganar sobre la sirena”, era el primer análisis de Casimiro.

El técnico del Unicaja explicaba las órdenes a su equipo en el último tiempo muerto. “Lo habíamos hablado en el tiempo muerto porque no nos quedaba. Hablamos de la defensa que debemos hacer, no podíamos hacer falta al tiro inmediato. Si bajaban la bola había que hacer falta. Salin hizo la mejor defensa posible. Había que hacer la salida de presión que tenemos. Roberts y Jaime tuvieron pausa, la leyeron bien. Lessort la pasó al quinto de nuestro hombre y Wiltjer, con su muñeca, anotó para darnos una victoria muy importante. Con los resultados tiene mucha mayor relevancia”.

“Ellos juegan bien”, insistía Casimiro sobre el rival: “Van variando y son jugadores que juegan muchos minutos. Dos con 30, uno con 25 y con sus dos cuatros nos complicaron la vida. El equipo tuvo intensidad. Hay que valorarlo, no porque sea Baxi y no se valore. Sería no ser honesto. Llevan 11 victorias por algo. Hubo que hacer bastantes variantes, cambios tácticos hasta que cogimos aire. No contentos con eso su pusieron encima y tuvimos la mentalidad y la fuerza para retomar el partido y llegar con una distancia donde podrían haber forzado la prórroga. Lo teníamos más o menos controlado”.

Cuestionado por el estado de su corazón tras los últimos partidos, Casimiro decía que “hay que hacer deporte y tener el corazón fuerte. Salgo a correr para que el corazón resiste. El público se lo pasa bien. esa emoción y adrenalina gusta. Al equipo le da confianza”.

“La Copa es la Copa”, prosiguió Casimiro para mirar al próximo objetivo: “Está muy bien recuperar la cuarta posición, ponernos a una victoria del que está por encima. Eso es lo mejor y lo más importante. De nada sirven las dinámicas en la Copa, el campeón del año pasado era el que llegaba en peor dinámica. Cuando el Unicaja llegaba campeón no llegaba bien. Cada partido es a vida o muerte. Sobre todo por las dos victorias, estoy contentísimo, pero me sirve para disfrutarlo un día. Abrimos el paréntesis estando en cuarta posición, habiendo recobrado muy buenas sensaciones de juego anotación y siendo nosotros mismos. A partir de mañana a pensar en Tenerife y la dificultad para ganarle”.

“Tenemos un grupo extraordinario a nivel de ética de trabajo”, prosiguió Casimiro cuando se le preguntó por Wiltjer: “Él la tiene, proceso toda la información y está intentando mejor cada aspecto del juego. Es trabajador, es un lujo poderlo entrenar e intenta mejor cada día, Ojalá siga esa línea de coger rebotes, de mejorar en defensa. La defensa a Murphy fue perfecta. Estamos recuperando jugadores, entre ellos Kyle. Contento por él, se lo merece porque no dejó de trabajar. Espero que todo el mundo siga sumando”.

“A ver la semana que viene. Hoy no me dijeron nada, le estaban haciendo bastantes pruebas de cómo estaba esa pierna. No sé nada”, afirmó Casimiro sobre el estado de Suárez: “Vamos a esperar, nos quedan cuatro días, está al final de la recuperación. Que objetivamente puede estar recuperado, pero sus sensaciones deben contar. Él estará por arriesgar, pero el riesgo que corremos es importante. Hay que sopesar porque por la ilusión y ambición no sé si podrá llegar”.