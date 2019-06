Acabada la temporada, el Unicaja pisa el acelerador en cuanto a la planificación de la temporada próxima. Por la mañana desfilaron por Los Guindos todos los jugadores del plantel de Luis Casimiro, que tuvieron encuentros personalizados con el director deportivo, Carlos Jiménez. Cada coyuntura es distinta, pero no se comunicaron decisiones sumarias. Se agradeció por parte del club el trabajo realizado durante la temporada y se intercambiaron impresiones.

A través de Jiménez, el Unicaja comunicó a los jugadores que no tienen contrato en vigor que en un plazo de dos semanas se tendrá una mayor certeza y les emplazó a entonces. Díaz, Díez, Fernández, Waczynski, Guerrero y Suárez tienen contrato (el del capitán con una opción que aún se renegocia). Salin y Milosavljevic son los que tienen mayores opciones de continuar de los que acaban. Okouo no seguirá, mientras que las situaciones de Shermadini, Wiltjer, Roberts y Lessort tienen más aristas y su continuidad está en el aire. El francés, por ejemplo, puede romper su contrato al no haberse metido en Euroliga el equipo.

Eso sí, todos mostraron su preferencia por seguir en Málaga a medida que salían tras 15-20 minutos de conversación con Jiménez. La mayoría de los jugadores estará unos días más en la ciudad antes de marcharse a sus lugares de origen, algunos para no volver. No pasaron por los despachos los canteranos que han trabajado con la plantilla (Morgan, Lucas Muñoz o Pablo Sánchez). Algunos de ellos sigue haciendo trabajo de tecnificación.

La idea del club no es acometer una revolución en la plantilla, sino mantener más de la mitad del plantel. Se considera que hay un núcleo nacional fuerte con más jugadores implicados (casos de Salin o Milosavljevic) sobre la que se puede construir algo trayendo jugadores que puedan marcar ciertas diferencias dentro del contexto de que el talento se paga caro. Es cierto que se pueden liberar sueldos de jugadores importantes, casos de Shermadini o Roberts.