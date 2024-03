Unicaja - Bàsquet Girona: Aquel día en Fontajau... (20:45)

El Unicaja adquirió unas lecciones muy ricas en aquel partido de Fontajau en noviembre. Fue antes de ganar al Real Madrid en WiZink Center. Se remontó un -17 (57-40 al 78-82). Era un Bàsquet Girona con Salva Camps, que no dista mucho al actual de Fotis Katsikaris, un regreso a Málaga que dará un picante especial en el Carpena, reencuentro dos años después (20:45 horas). Se alude desde el club a esa victoria de la ida, por cómo se salió de esa encerrona, semilla a esa racha marciana, quizá irrepetible, de catorce victorias seguidas en ACB. Es un precedente servible para el de vuelta, con más factores a favor lógicamente, pero que ya te exige una alerta. Quedó el Unicaja anulado, una jornada 9 y unas rutinas o automatismos que amarrar después de una primera fase de temporada accidentada. Pero nunca se perdió el alma de competir. Casi cinco meses después, una segunda plaza donde se puede poner otro nudo si se gana a los catalanes, muy favorable, pero todavía hay que cerrar ese trabajo. Son cuatro victorias sobre el Barça, tercero, a ocho jornadas del final. A disfrutarlo porque da vértigo.

Ha sido esa semana llamada de carga, aprovechando que no hay BCL y entrenamientos que tendrán su efecto positivo en unas semanas. Ya la última con un solo partido por semana hasta mayo, antes de ese play off de BCL, que podría dejar un hueco si el Unicaja cierra por la vía rápida su serie ante Promitheas. Conseguir un buen pico en abril, mes que será infernal si se mantiene esta progresión, que podría acabar, en el mejor de los casos, con una Final Four en Belgrado. Pero antes partidos de ACB con su exigencia, como este de Bàsquet Girona, donde hay una ocasión favorable de obtener la 22ª en 27 partidos. Ibon Navarro tendrá su plantilla al completo, como ya lo tuviera en Granada, donde se facturó con brillantez y esa apreciación de que el equipo tiene varias velocidades y va autogestionándose. Sima fue el descarte ante Covirán, y la inclinación es rotar. Jugar el miércoles en BCL, donde sí estarán los cinco cupos, permite ser más laxo. Se confirmará durante la tarde.

Y ver cómo recibe el Carpena a Katsikaris, que regresaba dos años después a la rueda ACB en un banquillo interesante como el de Girona. Balance de 3-4 desde el aterrizaje del heleno, 10-16 en el global y tres por encima del descenso. Más pensando en construir a largo plazo, en un contexto parecido al de Ibon Navarro cuando le sustituyó en Málaga, con la diferencia de exigencias. Perdía en la última jornada frente a BAXI Manresa (83-84) con canasta de Badio, que habrá que ver sus efecto. Un equipo que ha perdido anarquía, más control, pero con los pilares de su temporada. El torbellino Ike Iroegbu, que puso en problemas al Unicaja, también a toda la ACB (15 puntos por partido), aunque tiene un concepto parecido al malagueño, de dar una gran profundidad de su plantilla. Un campeón del mundo como Quino Colom; Yves Pons, pívot físicamente muy poderoso o un Sergi Martínez que viene de hacer 22 de valoración frente a Manresa. Incorporó a mitad de temporada al NBA Khem Birch y Kenny Chery, con buenas temporadas en España. No jugará Goloman, mientras que Juani Marcos y Maxi Fjellerup son dudas. Aparentemente inofensivo lejos de Girona, donde no gana desde el 4 de noviembre (en Palencia), pero es víctima del gran nivel de una ACB durísima en cualquier óptica. Concretar en un Carpena que se llenará, algunas entradas quedaban el viernes. Y luego la BCL.