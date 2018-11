Casimiro: "Tenemos que hacer autocrítica"

Luis Casimiro compareció en rueda de prensa, tras la victoria ante el Breogán, con la firme intención de hacer autocrítica. Pese al triunfo, al entrenador cajista hubo aspectos del partido que no le convencieron. “No hemos controlado el tiempo del partido. Por momentos, sobre todo en el segundo cuarto parecía que sí, pero no ha sido así pero se ha jugado al de ellos. Hemos tenido pocas posesiones, sin acierto en el triple y sin dominar el rebote. No hemos estado nunca cómodos”, fue la valoración que hizo el técnico manchego tras el encuentro.

Además, añadió: “Tenemos que hacer autocrítica, hoy hemos podido hacer cosas y no tuvimos el acierto necesario”. Cuestionado sobre el motivo de perder el ritmo, Casimiro fue contundente: “Ellos atacan de manera larga, marchándose casi a los 19 segundos. Si te cogen 15 rebotes no puedes correr. Si fallas el triple, ellos se fortalecen en el juego interior y el ritmo ha sido el que han querido”.

El técnico cajista, poco amigos de alabar el papel individual de un jugador por encima del equipo, destacó las actuaciones de Jaime Fernández y Brian Roberts ante el sistema que impusieron los gallegos. “Jaime y Roberts son los que cuando el rival te espera dentro, interpretan mejor el juego. Pueden llegar con el bote hasta dentro, tiros cortos, pases a fuera y manejan muy bien la situación. Les tienes que buscar a ellos, porque los tiradores no han estado certeros en el triple. Son habilidosos y por ellos tienen mas opciones de anotar”, destacó Casimiro.

También estuvo presente en la rueda de prensa, la aparición en el encuentro de Viny Okouo. “Ha hecho defensas interesantes. Alterna situaciones acertadas con errores, como todos los compañeros. La idea es que aproveche los minutos y pueda ayudar”, valoró el técnico.

Pese a lo que reflejaba la estadística final del partido, Luis Casimiro no cree que exista un problema grave con el rebote: “El día que no estamos acertados tenemos que ser un mejor equipo de rebote en ataque, que es una de nuestras virtudes. Ellos han estado duro reboteando y son aguerridos. No es un tema que se enquiste, pero los pequeños detalles de cada partido me preocupan. Lo hemos comentado en el vestuario, si queremos imponer nuestro ritmo tenemos que controlar el rebote”.

Por último, el técnico del Unicaja fue cuestionado, dentro de la buena dinámica del equipo, sobre la posibilidad de encarar la Copa del Rey como cabeza de serie. “Cuanto menos hablemos de la Copa y ser cabeza de serie, menos nos frustraremos. Lo mejor es no pensarlo, sólo centrarnos en crecer. Creo que no podemos estar satisfechos a pesar de la victoria, porque no hemos dado el paso para crecer”, sentenció.