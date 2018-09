Casimiro: "Aún estamos muy al principio"

No le quedó excesivo mal regusto a Luis Casimiro, consciente de que es el inicio de un trayecto largo. "Lo he visto como trabajo de pretemporada que es, en esa línea. Hay mucha carga acumulada y toca empezar otro tipo de trabajo, que son los partidos amistosos", comentó el manchego, que profundizó en el choque: "Los primeros me los tomo como análisis, dejo tomar decisiones a los jugadores, más de lo que luego sea la realidad de la temporada. Solo hacemos las defensas que hemos trabajado, que son las de máximo esfuerzo. Posiblemente en un partido contra el Estudiantes como el de hoy no nos haya ido bien, pero había que seguir trabajando lo que habíamos hecho hasta hoy. Estamos tomando la medida a jugadores y equipo, sabiendo donde estamos cada uno para sacar el mejor rendimiento".

Hay satisfacción en el técnico con la labor de los cuatro fichajes, que aún tienen margen de mejora. "Su trabajo y actitud es buena. No han escatimado el esfuerzo de 12 días de carga y mañana y tarde, ha sido mucha exigencia. En ese sentido, muy contento. Hay que ir especializando a nivel de juego, responsabilidades, roles. Aún estamos muy al principio, tengo que saber mucho más de los jugadores. Tenemos que seguir creciendo", explicó Casimiro.