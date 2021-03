Francis Alonso es un tirador nato. Sus números en este primer año en el Unicaja le avalan. Es el tercer máximo anotador del equipo con un 9.7 puntos por partido, solo superado por Axel Bouteille (10.8) y Darío Brizuela (13.6). Aunque su reto esta temporada, como él mismo reconoce, es ir más allá de esa etiqueta de tirador.

"Mi tiro ya iba destacando poco a poco. Me fui a EEUU y eso fue lo que destacó, eso explotó allí. Ahora aquí estoy intentando demostrar que no soy solo un tirador, sino que puedo hacer muchas más cosas", explicaba el malagueño en una entrevista con los medios de la ACB, donde habla de su experiencia en Estados Unidos, su regreso a España y su primer año en el cuadro cajista.

Sobre la experiencia universitaria americana, Alonso lo explicaba así: "La opción de irse a EEUU, estudiar un idioma, tener una carrera... allí todo es a lo grande. La vida allí es maravillosa. La universidad es muy flexible y ayuda al deportista estudiante a que ese camino sea más fácil. Una de las cosas que tuve que aprender nada más llegar es la ética de trabajo. Te das cuenta que tienes que hacer más de lo necesario para destacar. Ese lado competitivo que tengo a día de hoy ha salido de ahí".

"Se me relaciona con eso, la lesión y el coronavirus. Mi primer año de profesionalismo me puso a prueba. Respondí con más trabajo, con más exigencia... ya la tenía pero tuve que evolucionarla un poco más", contaba el malagueño de su año en Fuenlabrada, clave para su buen aterrizaje en el Carpena: "El comienzo de esta temporada se lo debo sobre todo a ese año. Sin ese año de prueba no habría evolucionado ni me habría puesto al nivel que estoy ahora. Veía que la oportunidad no llegaba y eso te decepciona y te frustra".

"La constancia de seguir trabajando, esa ha sido la clave para llegar a donde estoy ahora", concluía Francis Alonso, que se definía como un jugador al que le gusta disfrutar de lo que hace como lo hacía un mágico Magic Johnson: "Lo que me gusta muchísimo sobre todo es ver a un jugador en la pista que juegue y se divierta. Un jugador que siempre me ha gustado verlo porque siempre se divertía en la pista es Magic Johnson. En ese aspecto creo que sigo intentando sacar esa sonrisa".