Unicaja - Limoges: Partido trampa con mucho en juego (20:30)

Después de haber afrontado la segunda semana más complicada de la temporada, donde el Unicaja llegó a disputar cuatro encuentros en una semana, algo que sólo superado por los tres partidos de la conquistada Copa del Rey en cuatro días, el combinado de Ibon Navarro arrancó la exigente semana con grandes sensaciones tras las victorias holgadas ante Bàsquet Girona y Galatasaray en el Martín Carpena, aunque luego volvió a saber lo que es perder. En este caso, lo hizo por partida doble y ambas a domicilio, la primera en Turquía ante el Galatasaray, donde el conjunto verde no pudo materializar su clasificación matemática para la siguiente ronda de la BCL, y la otra en la cancha del UCAM Murcia. Pero toca resetear rápido porque la competición no para y este miércoles (20:30 horas) tocará saltar de nuevo al parqué para medirse en la penúltima jornada de este Round of 16 de la BCL al Limoges en el Martín Carpena.

Obviamente, se sabía que los chicos de verde podían perder, porque es muy complicado rendir siempre al nivel que lo estaba haciendo esta plantilla, pero puestos a hacerlo es mejor que sea de la forma que se hizo. Luchando hasta los minutos finales y poniéndose el mono de trabajo, como se suele decir, cuando no aparece la brillantes que ha demostrado en otros momentos este equipo o las individualidades tampoco deciden hacer acto de presencia, con todo en contra, agotados en el aspecto físico y desacertados en el tiro, se compitió y perdió por un resultado muy ajustado, porque el gen competitivo de esta plantilla de Ibon prohíbe perderle la cara al partido. Lo avisó el técnico vasco tras la conquista del título copero, tenía que llegar un pequeño bajón y tanto esfuerzo al final se tenía que apreciar en algún momento, no se equivocó, pues además el Unicaja llega a esta cita con bajas significativas (Brizuela, Kravish y Lima).

El conjunto de Los Guindos se encontrará enfrente a un combinado francés que no atraviesa tampoco su mejor momento en cuanto a resultados se refiere y sin opciones para seguir luchando por pasar de ronda, ya que todavía no conoce la victoria en este Round of 16; colista del grupo K. La lógica sería que si Unicaja venció en el temido pabellón de Beaublanc por 17 puntos (67-84), haga lo propio también en su regreso al Martín Carpena. Una victoria que sería importante, sobre todo, si el Galatasaray vence al AEK a domicilio, pues el conjunto verde viajaría la última jornada a Atenas con una pequeña ventada. Además de los 22 puntos de diferencia de la ida. El conjunto griego tiene a su favor que cierra esta fase con dos encuentros seguidos en su casa.

Por otro lado, el duelo de este miércoles ante el Limoges servirá para ver si Ibon consiguió quitarle a su plantilla esa "presión", que comentó en anteriores partidos, por intentar agradar a los asistentes al Martín Carpena y por intentar cerrar el partido lo más rápido posible. Sin olvidar, las precipitaciones por querer enchufar desde la línea de 6,75 metros, olvidándose de hacer circular la pelota en cada posesión para conseguir una buena situación de lanzamiento. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos condicionantes, puede ser que el Martín Carpena sea lo más peligroso de este encuentro, a pesar de que el técnico cajista recalcó que con este ambiente es complicado jugar mal, ya que el conjunto francés lega en horas bajas. Eso sí, el partido se gana en el parqué y esto es Europa.