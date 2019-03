Tras una semana de descanso por el fin de la temporada regular, Francis Alonso volvió a competir con Greensboro y lo hizo con buen tono. El malagueño anotó 22 puntos e hizo seis triples de 12 intentos en la victoria de su equipo ante Campbell por 84-69 en el arranque del National Invitation Tournament (NIT), torneo de postemporada al que fue invitada su universidad tras quedarse sin una plaza en el March Madness.

La universidad de Carolina del Norte cayó eliminada en la final de la South Conference, quedándose a las puertas del March Madness. Esperaban en Greensboro estar, si no como uno de los 32 campeones de conferencia, como uno de los 36 equipos restantes escogidos por un comité de expertos. No fue así, pese a conseguir el mejor balance de su historia (28-6), por el menor nivel de la SoCon. No obstante, sí fue reconocido el papel del equipo de Alonso y recibió la invitación para un NIT cuya final se disputará en el Madison Square Garden y al que acude como la universidad con mejores números en temporada regular.

Alonso también logró tres rebotes y tres asistencias en sus 31 minutos en pista en el que fue su partido número 139 con Greeensboro. Se pone así el malagueño a solo un encuentro de RJ White, que es el que más ha jugado con esta universidad. Lo igualará en el próximo choque, que será frente a Lipscomb, que ganó a Davidson por 89-91. Un registró más para el escolta, que ha dejado huella en su universidad. Ya en noviembre superó a Scott Hartzell como el jugador con más triples en la historia del equipo, con 310, y a principios de este mes de marzo fue el segundo en superar la barrera de los 2.000 puntos tras el ahora jugador del CSKA Kyle Hines.