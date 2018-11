Noche de récords para Francis Alonso

El sobresaliente comienzo de su última temporada en la NCAA de Francis Alonso tuvo continuidad la pasada madrugada con la victoria contundente de su universidad, Greensboro, ante Johnson&Wales North Carolina (105-57), 48 puntos de renta para acumular un balance de 3-1 ante equipos de otra conferencia. Los partidos de la Southern Conference empezarán el próximo 22 de diciembre y justamente se enfrentarán Alonso y otro malagueño, Rubén Guerrero, que está sorprendiendo en sus primeros partidos con Samford.

No one to wear a UNCG uniform has made more threes than @francisalonso10. Congrats on the record, Francis! We’re sure you’ll hit a few more this year. pic.twitter.com/pfiM2zvyJZ