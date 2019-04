Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, ratificó en una comparecencia previa al inicio de la final de la Eurocup lo que ya había esbozado en presencias anteriores. El mandatario catalán insistió en la idea de que no habrá espacio para otro equipo español si el Valencia alza el título de la Eurocup. Ya se conocen las impliaciones que tendría para el Unicaja, se quedaría sin la opción de ir a la máxima competición en las próximas temporadas.

Pero tuvo algo más de carga de profundidad el mensaje de Bertomeu. Avanzó en la idea de que habrá alguna plaza más para la Eurocup en la Euroliga en un futuro próximo, no descartando que sea desde la próxima temporada. También trataría de articular medidas para que un equipo "ascendido" desde la Eurocup tuviera opciones de quedarse si lo hace bien. Baste ver el caso del noveno lugar del Unicaja el año pasado, por delante de tres equipos con licencia A.

Hay que interpretar siempre a Bertomeu en sus mensajes. En un momento en el que la ACB se queja por el cambio de calendario, con sutileza avisa de que su idea es dar más poder a la Eurocup como vía de acceso a la Euroliga.

"Al final, con 18 equipos, más de cuatro de un país es imposible y con competiciones nacionales de 18 no puede haber más de 18 en la Euroliga. Pasar de cuatro sólo tendría sentido si hay 24 equipos cosa que no veo en el medio plazo", señaló en declaraciones a los medios. Bertomeu dijo que en 2017 "fue una excepción cuando hubo cinco equipos españoles, una excepción merecida porque el año anterior con la reducción de 24 a 16 el equipo de la ACB quedó fuera" e hicieron la excepción "para compensar a la ACB, porque era justo".

Respecto a las preocupación hecha pública estos días por la Liga ACB por el nuevo calendario de la Euroliga por su ampliación a 18 equipos dijo: "Tuvimos una reunión el 3 de marzo con las ligas, llevo cuatro años teniendo reuniones con las ligas y oyendo 'noes'". "Me parece muy bien que tengan esta preocupación pero es un calendario para Europa y en Europa no plantea tantos problemas. Entiendo que la ACB con 18 equipos tiene razón de preocuparse porque es muy dimensionada y tienen una dificultad de calendario pero no es la norma en Europa, es la excepción", recalcó.

"Tengo que mirar por un lado la norma general y por otro por los jugadores. Hemos de ser sensibles a su petición y nos la han hecho y hemos entendido que tiene todo el sentido. Con la ACB puede haber algún problema en el play-off pero no en el resto", insistió.

También insistió Bertomeu en que quiere impulsar cuanto antes que un segundo equipo acceda a la Euroliga por la vía de la Eurocup y que esa plaza sirva tanto para esa entrada como para dar continuidad ese año a un equipo que haya 'ascendido' por esa vía y haya tenido una buena actuación. En su comparecencia de semanas atrás, Jiménez lamentaba ese laberinto sin salida para equipos como el Unicaja.

"En un futuro cercano veo un cambio en el acceso de la Eurocup a la Euroliga porque el nivel de la Eurocup es cada vez más grande y por eso estamos estudiando que haya dos equipos que accedan a la Euroliga", explicó en su comparecencia en Valencia.

Bertomeu apuntó que incluso planean "algún mecanismo que permita resolver la situación injusta de que el campeón de la Eurocup no tenga opción, cuando juega la Euroliga, de volverla a jugar porque se queda estancado en la Euroliga".

"Intentaríamos compensar el valor de la Eurocup y dar esta posibilidad de mantener al equipo que en Euroliga pueda tener una buena actuación", señaló. Uno de los posibles escenarios es dar continuidad al equipo, que habiendo accedido por la Eurocup, alcance una determinada posición y otro que pueda haber algún tipo de 'play off' entre ese equipo y el finalista de la siguiente edición de la segunda competición.

Bertomeu dijo que su idea es establecer este sistema "lo más pronto posible", por lo que podría presentarlo a la asamblea de clubes de este verano. Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre qué equipo o liga perdería una plaza para dar esta segunda a la Eurocup. Ahí está en el alambre esa plaza de la Liga Endesa. Hay que recordar que con la ampliación a 18 equipos hay 13 plazas (los 11 licenciados más las invitaciones a Bayern y Villeurbanne) fijas, la de la Eurocup y para los mejores clasificados de la VTB, Alemania, Liga Adriática y ACB. Aunque con ese tope de cuatro equipos por país que cercena la posibilidad de crecimiento de la ACB.

"No estamos pensando ya en ampliar el numero de equipos, 18 nos mantiene un buen equilibrio entre la calidad y la distribución del territorio de la competición", confirmó el dirigente. "El futuro, si se incorporan otras ciudades, pasaría más por las sustituciones más que por la ampliación del número de equipos, mientras haya la compatibilidad entre ligas nacionales y la Euroliga porque ir a más de 18 equipos es imposible", añadió.

Bertomeu afirmó que no cree que ocurra esa ampliación "y si pasara sólo sería en mercados estratégicos como Alemania, Inglaterra y Francia".