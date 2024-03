Unicaja - Strasbourg: Por un billete en primera (20:30)

Tras el regreso en ACB, el de la BCL. El Unicaja tiene muy perfilado su pase a los cuartos de final de la competición tras tres victorias, dos a domicilio, en la primera vuelta del Round of 16. Puede estar ya clasificado al acabar esta jornada y acariciar el pase como primero para tener el factor cancha a favor en la serie en la que se reparten los billetes para la Final Four de la competición. Son dos meses y es, objetivamente, el camino menos complicado para ganar un título. Difícil siempre, no se toca plata de manera gratuita, en poco menos de medio siglo sólo se ha conseguido cinco veces por este club. Y sólo una vez en años consecutivos. Sería, de alguna manera, la legitimación total de que este es un equipo de culto y de leyenda.

Pero no dejemos volar la imaginación tan rápido, ya se ha comprobado hasta la saciedad que puede ser tóxico. El Unicaja actual propicia que se disfrute cada partido. El regreso ante el Surne Bilbao sirvió para quitarse la carbonilla tras esas dos semanas de parón colectivo. In crescendo para acabar ganando con ventaja cómoda. Vuelve a tocar rotar, ahora a un no cupo porque Sima, Lima, Alberto, Barreiro y Djedovic deben estar entre los 12 para respetar las condiciones de la BCL. Así que entre Perry, Carter, Taylor, Kalinoski, Ejim, Thomas, Osetkowski y Kravish estará uno de los descartes para esta noche. Quinielas abiertas, hasta ahora Ibon ha ido repartiendo ese descarte de manera alternativa entre los jugadores de su plantilla.

Enfrente hay un equipo francés que se juega sus últimos cartuchos. Son equipos que, por su estructura física, suelen competir con el Unicaja a cierto nivel. Han perdido los tres partidos y su pase pasa por un pleno en los tres partidos que le quedan. Jugar en el Martín Carpena es un aliciente para todos los equipos que vienen. Es el OAKA, la Mano de Elías o el WiZink Center particular en la Basketball Champions League. Es un escaparate en el que, por ejemplo, se lucieron Osetkowski y Carter en temporadas previas a su llegada a Málaga con el Ulm y con el Lavrio. Se debe contar con esa motivación rival.

La asistencia de espectadores no es igual entre medias que en el fin de semana y aún queda algún partido para llegar a ese punto de no retorno que sí propicia que haya una mayor motivación para asistir a duelos. No obstante, este año ha habido entradas buenas en el contexto de la competición porque, como se ha repetido, el Unicaja responde al esfuerzo de su gente ofreciendo un buen espectáculo y, en un altísimo porcentaje de partido, una victoria. El equipo francés ha movido jugadores, se ha reforzado y es un clásico de la competición. No será un encuentro fácil. El premio puede ser el pase a cuartos de final de la BCL.