Diciembre es un mes especial por sus fiestas. Para el Unicaja será una prueba de fuego más, una montaña rusa de partidos en los que, de hacerlo bien, se pueden asentar las bases de una temporada con la que poder soñar. En los próximos 23 días, en casi tres semanas, el equipo de Luis Casimiro deberá de disputar siete partidos. Un encuentro cada tres o cuatro días. Cinco de Liga Endesa y otros dos de Eurocup que cierran la fase de grupo.

Siete partidos en diciembre antes de que finalice este turbulento año 2020. Siete partidos en los que prolongar el buen estado del equipo, en cuanto a juego y resultados. De hacerlo, de continuar con este ritmo de victorias, el Unicaja podría acelerar la clasificación para la Copa del Rey, y porque no optar a estar entre los cuatro primeros y pensar en ser cabeza de serie, y también acabar como primero de grupo en la Eurocup para estar en un mejor grupo del Top 16.

Así, el calendario del Unicaja de diciembre queda así. Este domingo 6 recibe al UCAM Murcia (17:00 horas), tres días después viajan a Italia para medirse al Brescia el miércoles 9 (20:45). Otra vez domingo, día 13, para jugar en la capital ante el Real Madrid (18:30). Luego dos partidos consecutivos en el Martín Carpena: el miércoles 16 ante el Ratiopharm Ulm en Eurocup (20:45) y un breve espacio para el descanso: martes 22 ante el Urbas Fuenlabrada (18:30). Por último domingo 27 ante el RETAbet Bilbao Basket (18:45) y el derbi modificado ante el Coosur Betis de Joan Plaza el martes 29 (18:30).

A favor del Unicaja para esa corriente positiva que ya luce, está quiénes son los cinco rivales a los que se debe medir en ACB. Para acelerar la clasificación copera, se necesitan algunas victorias en esos duelos pero para ir más allá debe hacerse un buen mes de diciembre. Ser cabeza de serie pasa por hacer un pleno o bordarlo, de los rivales realmente potentes solo está el Real Madrid. El resto, UCAM Murcia, Urbas Fuenlabrada Bilbao Basket y Coosur Betis, todos por debajo en la clasificación en estos momentos de los cajistas.

La clasificación de Eurocup no es tan relevante como lo que se puede lograr en ACB pero sí trascendería positivamente las victorias ante Brescia y Ulm. Lograr sellar el primer puesto con victorias ante dos rivales inferiores aseguraría la primera posición y un mejor grupo en el Top 16. A favor también de los cajista, Casimiro no tiene que lamentar ningún contratiempo físico tras este parón de selecciones. Los siete internacionales tuvieron ritmo competitivo y no hay que lamentar sobrecargas. Además, Jaime ya corre. El viento corre a favor del Unicaja para esta nueva montaña rusa.