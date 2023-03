El Unicaja ya solicitó oficialmente la Final Four de la BCL

Este lunes acabó el plazo para presentar las candidaturas a organizar la Final Four de la Basketball Champions League en el plazo de mes y medio. Entre ellas está la de Málaga. Será uno de los cuatro participantes en la final a cuatro quien la celebre, de ahí que hasta que acaben los cuartos de final no se conocerá quién es el afortunado. El Unicaja tiene que rematar en el aspecto deportivo lo que está avanzado en las conversaciones y los despachos. Hay rivales importantes, dos grandes urbes como Atenas y Jerusalén, a expensas de lo que hagan también AEK y Hapoel en el duelo que les enfrenta en cuartos de final.

El presidente, Antonio Jesús López Nieto, explicaba en la rueda de prensa por la renovación de Ibon Navarro y Juanma Rodríguez que "ha habido un cambio de estrategia en la BCL. El año pasado se decidió una sede neutral y era la idea a seguir, pero ahora se cambió durante la temporada y se decidió que sea uno de los cuatro que jueguen la Final Four", señalaba.

"Hemos solicitado que Málaga sea la sede, me imagino que lo han hecho otros equipos. Me imagino no, lo han hecho, al menos dos. Jerusalén y Atenas son dos grandes ciudades. Tendremos esa opción y lo intentaremos. Ha habido conversaciones anteriores, pero primero tenemos que pasar la eliminatoria de Murcia. Málaga tiene todo lo que necesita para acoger la Final Four, tenemos esa ventaja. Vamos a pelearlo, primero los pies en el suelo, y apoyar al equipo, para luego ya ponernos en el problema", ahondaba López Nieto. El respaldo de las instituciones para acoger el evento es total.

El Unicaja empezará este Martes Santo la eliminatoria ante el UCAM Murcia. Es un partido incluido en el abono, así que los aficionados más fieles no tendrán que pagar nada para asistir al primer duelo ante los pimentoneros. Para el público en general, las entradas van desde los 13 euros en Canasta Superior hasta los 48 en Tribuna para adultos. Para Jóvenes, la franja es entre 10 y 35 euros y para Infantiles, entre 8 y 25.