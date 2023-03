Entradas a la venta para el Unicaja-UCAM Murcia de la Basketball Champions League

El Unicaja puso este lunes a la venta las entradas para el primer partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League ante el UCAM Murcia, que se jugará el próximo 4 de abril, Martes Santo, en el Martín Carpena. Es un partido incluido en el abono, así que los aficionados más fieles no tendrán que pagar nada para asistir al primer duelo ante los pimentoneros. Para el público en general, las entradas van desde los 13 euros en Canasta Superior hasta los 48 en Tribuna para adultos. Para Jóvenes, la franja es entre 10 y 35 euros y para Infantiles, entre 8 y 25.

El hecho de coincidir con la Semana Santa tiene sus aspectos positivos y negativos. Es época de vacaciones escolares y universitarias, lo que facilita la asistencia sin problemas de horarios, a lo que ayuda la buena marcha del equipo para ejercer de efecto imán para atraer a más gente. En el lado inverso, los cofrades tienen dos alternativas, que pueden ser compatibles en un momento dado. El club prefería el Martes Santo como fecha del partido antes que el Miércoles, como así fue. Es un partido capital porque la victoria da la tranquilidad de poder resolver en casa en el tercero en el que caso de que se perdiera en Murcia.

Aunque las entradas en la Basketball Champions League han sido inferiores que en la ACB, en el Round of 16 se elevó considerablemente. Acudieron 7.092 espectadores ante el AEK, 8.015 contra el Galatasaray y 6.782 con el Limoges, 7.296 de media. Por ejemplo, en la última edición de la Euroliga que jugó el Unicaja, en la temporada 2017/18, la asistencia media fue de 7.272 espectadores, a lo largo de los seis meses de competición, con los 15 mejores equipos de Europa pasando por Málaga. Un pico de 10.292 espectadores ante el Madrid y la sima con el Olympiacos (5.751), en un último partido de la temporada regular que coincidió con un Viernes Santo y con el equipo ya sin opciones de play off aunque completando un gran papel, acabando noveno en una competición muy exigente. Más que esta BCL, que, no obstante, con un nivel colectivo bastante inferior, ofrece competitividad y relevancia de los resultados en cada partido que se juega.