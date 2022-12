El Unicaja vuelve a casa por Navidad

El mes de diciembre va llegando a su fin, con las inminentes fiestas navideñas, y el Unicaja agradece este parón dadas las circunstancias. Ni siquiera se trata de un descanso real, porque la jornada de ACB que habitualmente se jugaría en sábado y domingo se mueve a la siguiente semana por la Nochebuena y el día de Navidad. Esto permite que los malagueños disfruten de una semana ininterrumpida en casa, tras el partido con Sassari y la visita del Murcia al Carpena la próxima semana. Algo que en el mes de diciembre casi no ha ocurrido y se ha notado, aunque la única pega del equipo en lo que va de campaña son las dos últimas derrotas, y no representan un motivo de alarma.

Los malagueños han vivido una travesía por el desierto desde finales de noviembre por la celebración de la Copa Davis en el Carpena y las exigencias del calendario. Con mucho buen hacer del cuerpo técnico y los jugadores, el equipo ha seguido creciendo y sumando lejos de su casa, pero se ha acabado notando el desgaste. Esta última semana de competición antes de las fiestas traía la visita al Palau Blaugrana y el cierre de la fase de grupo de la BCL ante el Dinamo Sassari. Ante el Barcelona se compitió, sin excesivo lustre en el juego, pero el equipo fue capaz de remontar 12 puntos antes de que el poderío culé y las polémicas arbitrales lo dejasen completamente fuera del encuentro. La derrota ante el conjunto sardo es más anecdótica que otra cosa, los malagueños no se jugaban nada y enfrente había rival que salió con el cuchillo entre los dientes. Sirve de toque de atención, pero en su justa medida.

Ahora que la plantilla puede estar sin sobresaltos en Málaga, el cuerpo técnico ha dado descanso en las jornadas de Nochebuena y Navidad tras completar la semana con una sesión de trabajo en la mañana del viernes. El lunes volverá al trabajo para preparar el encuentro ante el UCAM Murcia que pone fin al 2022 para los de verde. En ese citado último entrenamiento ya vio que el equipo necesitaba una semana así, porque llevaba un mes de competición sin casi poder entrenar, distinto a sesiones de recuperación y tiro. Alberto Díaz y Dylan Osetkowski descansaron, pero apuntan al lunes para volver al trabajo. La mala noticia de la jornada la dejó Tyler Kalinoski, que causa baja por un esguince de tobillo y aún habrá que esperar para conocer el tiempo de recuperación.

Estos inconvenientes no son más que los propios de la exigencia que marca disputar la ACB y competición europea y ya avisaba Ibon Navarro en más de una ocasión de que tendrían que estar preparados, se ha trabajado para ello. Los obstáculos o las malas rachas, no es que el Unicaja esté inmerso en una, se superan de la misma forma que se ha alcanzado el éxito, trabajando día a día. "Ya hablábamos de esto, llevamos 17 de los últimos 31 días fuera de casa. Estamos agotados, nos pasó en Salónica, Barcelona y en Fuenlabrada aguantamos. Tocó parar a Alberto Díaz porque lleva cuatro partidos jugando a pesar de estar lesionado. Necesitamos volver a entrenar. Noviembre y diciembre por diferentes motivos no hemos podido entrenar y hemos perdido los buenos hábitos, necesitamos descansar y trabajar bien de nuevo", decía el técnico cajista tras caer ante el Sassari. De recuperar hábitos, descansar y trabajar bien de nuevo van estos días para el Unicaja, que cabe recordar que comenzó en agosto, ante que nadie, la preparación de la temporada. Es el momento de recargar pilas, coger impulso para cerrar bien este año y encarar el 2023 con toda la fuerza del mundo.