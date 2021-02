Victoria del CAB Estepona y derrota del Unicaja

El Unicaja Femenino no pudo con el Picken Claret en su regreso a las canchas tras 53 días (61-76). Las malagueñas acusaron la falta de ritmo en el último cuarto tras haber competido durante la mayor parte del encuentro, además del acierto visitante en el último cuarto. Mientras, en el otro partido malagueño en la Liga Femenina 2, e l CAB Estepona venció en un ajustado partido al Fustecma Nou Básquet (71-67). De esta manera, la de la capital quedan con un balance de 10-3 y las esteponeras siguen subiendo en la tabla, con 11-7.

Comenzaba el Unicaja encontrando vías de anotación en el perímetro, con hasta 5 triples convertidos en el primer cuarto, con Ana Pocek inspirada. Sin embargo, el Picken Claret fue estrechando el marcador a través del acierto de Marta Gómez (4 triples) y los tiros libres, yendo las malagueñas con una mínima ventaja al final de cuarto (21-19).

El Unicaja Femenino seguía agarradas al perímetro, encontrando soluciones a través de Gema García, quien mantuvo a flote a las malagueñas ante las acometidas rivales (31-27). 6 puntos consecutivos de Rodrigo en un minuto voltearon en resultado, lo que unido al acierto de Gómez (17 puntos en la primera parte) dio ventaja a las visitantes al descanso (36-41).

Entraba el encuentro en un carrusel de triples en el que las malagueñas salieron bien paradas gracias a la puntería de Gema García (18 puntos, con 6 triples) y el trabajo de Nneka Ezeigbo bajo aros. Pero con las defensas imponiéndose a los ataques, un parcial de 0-4 dio cierto aire al Picken Claret, que cerró el cuarto de la mano de una inspirada Rabassa (54-59).

No encontraba el ritmo en ataque las malagueñas, que no podían contener el acierto visitante, llegando a una desventaja de 10 tras triple de Rodrigo (54-64). A pesar de que el equipo dio la cara, las piernas tras 53 días de parón competitivo acabaron pesando y la remontada no fue posible, cosechando el Unicaja Femenino la derrota por 61 a 76, la primera en Los Guindos. Ana Pocek, la más valorada con 13 puntos y 6 rebotes para 19 de valoración, mientras que la máxima anotadora fue Gema García, con 18 tantos. Este lunes, siguiente duelo ante el Fustecma Nou Basquet Femení (20:00 horas, en Los Guindos), un duelo retransmitido por Canal FEB.

En Estepona el partido estaba cuesta arriba al descanso (28-35), pero supo el equipo esteponero sobreponerse y darle la vuelta para tumbar a las rivales. Sierra Moore (14 puntos y 12 rebotes), Jone Azkue (12 puntos y seis rebotes), Juliana Lawrence (ocho puntos y nueve rebotes) y Clara Cáceres (11 puntos) fueron las más destacadas numéricamente.