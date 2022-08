Vitamina Augusto Lima

Augusto Lima, una suerte de hijo pródigo, aterriza en Málaga para completar una obra a la que le faltaban capítulos. Salió en la temporada 2013 después de años convulsos. Aíto, Chus Mateo, Luis Casimiro, Repesa... "No recuerdo los entrenadores que tuve en esos años...", decía en su presentación. Con 16 años aterrizó en Málaga para entrar en Los Guindos y se marchó seis años después. Tras una elipsis de nueve años, debe ser el pívot de referencia de este Unicaja nuevo. Llega tras una notable temporada en Murcia, consolidado como uno de los pívots defensivos más testados de la ACB. Con ideas claras y mensaje nítido.

"Augusto no necesita presentación. Bienvenido, Gus, tras tantos años. Estamos ilusionados por tu unión a este proyecto, ya hablamos bastante negociando tu incorporación. Esperemos que sea bastante más de un año y que consigamos los objetivos", decía Juanma Rodríguez, director deportivo, en su presentación: "Augusto es el quizá con Alberto el jugador con la posición más definida como cinco, no descarto que por su movilidad pueda defender a algún cuatro. Va a aportar lo que es. La experiencia que acumuló, el saber estar, esa ilusión y alegría que transmite, que es muy necesaria para un nuevo proyecto. Ese deseo de ganar. Siempre lo fue, trabaja como un animal, transmite y contagia eso al resto. Es un cinco, tiene que ayudarnos el aspecto defensivo, rebote, intimidación. Ofensivamente creo que puede seguir mejorando cosas. Creo que de los pívots con mejor porcentaje de asistencias, un dato muy interesante de cara al juego del equipo. Puede aportar muchas cosas. Tiene que transmitir ese deseo que pone, en contagiar al resto de compañeros. Que sea sólido y consistente el equipo, eso significará que ganaremos".

Augusto Lima fue campeón de España junior en una generación en la que estaban, por ejemplo, Pepe Pozas o Rafa Luz. Estaba en un Unicaja asentado en Euroliga. Ahora llega en una coyuntura bastante distinta. "Estoy muy contento de volver. Desde que me fui tenía esa espinita clavada que ahora me quitaré. Volver a esa ilusión de niño, la que tenía cuando entrenaba con Carlos Cabezas y Berni, cuando llegué a Los Guindos. Volver a esa ilusión que teníamos antes, que la gente de Málaga se vuelva a a aficionar y llenar el Carpena. Sólo hay una manera. El trabajo, trabajo cada día y ganar partidos", explicaba Lima, que señalaba sus sensaciones al regresar: "En el club están casi los mismos, el equipo es diferente, pero la ilusión que me encuentro por los pasillos es nueva, de intentar ser el Unicaja de hace muchos años. Es una oportunidad nueva para todos, varios jugadores hemos apostado por venir al equipo y se ha hecho una plantilla importante. Con trabajo diario lo haremos, Ibon tiene todas las piezas y no hay mejor entrenador que él para hacer eso".

"No hay comparación", respondía Lima sobre lo que había cambiado respecto al jugador que marchó: "El niño que se fue no jugaba, buscaba su sitio y lo encontró. Tampoco supe hacer bien las cosas, el club pasó transiciones, nos distanciamos y hemos vuelto, la ilusión es que queremos hacerlo muy bien. Llegué a España y el Unicaja me dio la oportunidad, yo eso no lo olvido. Tengo que aprovechar los opciones e intentar ayudar al equipo. En aquella época el club tuvo un récord de entrenadores, uno te pide una cosa y otro una diferente, no te encuentras. No supe asimilar cosas de manera rápida, fue también culpa mía. Pero eres un chaval joven y cuesta. Pasé de jugar de 3 a hacerlo de 4 y después de 5. Ahora juego totalmente diferente. Al pívot en el baloncesto moderno se le pide que defienda, que corra y haga un poco de todo. Intento dar energía y garra. Soy un cinco y espero seguir haciendo las cosas que hacía antes de ser pívot también. Queda un niño con la ilusión de aquellos años. Carlos Cabezas está aquí presente, él miró mucho por mí en aquellos años. Cuando hemos tenido las conversaciones en verano yo le decía que me hacía mucha ilusión. Tenía esa espina clavada, yo soy muy cabezón y era una historia que quería terminar bien. Hubo la oportunidad y volví aquí para hacer cosas importante. Ha habido años no tan buenos como el club se merece, queremos construir ese equipo que tenga ese espíritu de unir aficionados y equipo".

"Las aspiraciones son las más altas, pero esto lo vamos a marcar nosotros. Por querer quiero todo. Tenemos la dificultad de empezar muchos jugadores nuevos. Hay que hacer piña, ver todo. Tenemos que ser verdaderos con nosotros mismo. Tenemos que aspirar a cosas grandes, no normales. No estaba dentro y no sé que pasaba en años anteriores. Es verdad que no fueron buenos años. El club siempre estuvo arriba, pero se pasan malos momentos, es un nuevo ciclo al que los jugadores tenemos que aportar cosas. Ayudar a Alberto, ayudar a los demás transmitir lo que es la ilusión del club", contextualizaba Augusto Lima sobre la situación del club, al tiempo que valoraba el plantel: "Es una plantilla mucho más física respecto a la temporada pasada, que se adapta al estilo Ibon, hay que jugar muy rápido y físico, estoy acostumbrado, no hay mucho más. Jugar como quiere Ibon, a veces apuestas y no sale bien, pero tenemos que trabajar y hacer que todos salgo mejor".

Con experiencia en la BCL, Lima recordaba que en su año último en Burgos "jugamos previa y nos metimos en la Final a 8, yo me fui en verano y poco después ganaron la edición. No hemos tenido mucho tiempo de hablar con los compañeros. Estuve con Perry, me gusta mucho, tiene la energía, la explosividad, en tema de garra se parece a mí. Kravish dijo algo en lo que estoy de acuerdo, tenemos que aspirar a más que una previa. Will Thomas es un gran jugador, un gran deportista de la élite. Pensará como nosotros. Tenemos que jugar y clasificarnos. La planificación de Juanma y de nuestro entrenador seguro que es la de aspirar a más que la fase previa. Tenemos que devolver ese esfuerzo que ha hecho Unicaja por nosotros. Yo elegí Málaga porque pensé que aquí va a ser una adaptación más rápida. Hablaba con Carlos y le decía que quería volver. Había venido a Málaga, no me fui bien y veía las cosas que no iban bien. Tenía la ilusión de hacerlo muy bien en el sitio que empecé en Europa".