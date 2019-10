El Unicaja venció con contundencia (93-74) al Dolomiti Trento para regresar a la senda del triunfo abandonada la semana pasada. Ofreció los mínimos que no dio en Oldenburg y ante el Estudiantes, tuvo más acierto ofensivo y subió alguna marcha. No se puede decir que resultó una exhibición porque el juego no fue de una gran belleza. Pero fue una buena respuesta a las dudas generadas durante la semana que habrá que ratificar contra rivales de más enjundia. Se esperaba algo más del Trento, aunque no hay que quitarle crédito al Unicaja, que no dejó de tener sus lagunas, pero mentalmente fue algo más consistente.

El liderato del grupo vuelve a ser cosa malagueña y del Galatasaray, ambos con un balance de 4-1. La clasificación será matemática a no mucho tardar y este tramo de competición es un buen laboratorio para ensayar y probar. Casimiro hizo ajustes en el quinteto inicial. Los dos últimos partidos habían sido deficientes y el técnico quiso introducir variantes. Elegar por Gerun, Toupane por Ejim y Waczynski de titular, con Adams y Thompson como habituales en el quinteto. Y el cambio salió bastante bien en términos de marcador, el Unicaja golpeó bastante duro. Consiguió contener de arranque a Alessandro Gentile, el talentoso pero ciclotímico referente del equipo italiano, dominaba el rebote con autoridad (12-4 tras 10 minutos) y podía sacar el contragolpe.

Era paradójico que el Unicaja dominaba en el marcador (28-10 al final del primer cuarto) con mucha autoridad, pero el juego no era todo lo redondo que podía llevar a pensar lo que decía el electrónico. Mientras se construye el equipo se van viendo carencias. Y parece muy complicado que Josh Adams se convierta en un base solvente que haga jugar al equipo con regularidad. Tiene evidente talento para anotar y unas fabulosas condiciones físicas, pero el equipo no juega fluido cuando él está al frente, es demasiado salvaje. Se corrigió en la segunda mitad, donde empezó a pensar más en el resto, estando muy encima en los minutos finales del joven Pablo Sánchez. Era el máximo anotador del equipo, pero en contextos más exigentes, donde haya que respetar un plan de partido y sistemas, es complicado que acabe cuadrando. Es difícil no caer cautivado ante sus muelles y su capacidad para anotar, pero debe comprender mejor qué necesita el equipo de él sin renunciar a las cualidades que le hacen diferencial. Tiene más el mapa del partido en la cabeza Jaime Fernández, pero le cuesta marcar la diferencia con su estado físico actual cuando no está Alberto Díaz.

El Dolomiti Trento iba a impulsos. Primero se agarró al pívot Justin Knox, que hizo daño a Gerun cerca del aro y se aprovechó de momentos de desconexión en el rebote. Y, era inevitable con el caudal de juego que pasa por él, Gentile tuvo una ráfaga interesante. La distancia se rebajó a nueve puntos (35-26) y Casimiro debió llamar al orden. Estabilizó el Unicaja, de nuevo con minutos para Rubén Guerrero tras no jugar ante el Movistar, pero perdió de manera inexplicable dos balones seguidos en saque de fondo para que Gentile dejara una rendija para su equipo (48-34 al descanso).

Había probado cosas distintas Casimiro, Toupane le volvía a responder en un partido de Eurocup y la salida del vestuario, con un Adams pensando algo más en el conjunto, fue otra vez buena. Rápidamente se alcanzaron otra vez los 20 puntos, con un Thompson que es silencioso a la hora de hacer números, pero que suele acabar haciéndolos aunque su impacto no sea tan grande. Adams estuvo a punto de hacer uno de los mejores mates vistos en el Carpena, con un salto increíble, pero se quedó en el casi. Hubo una ovación espontánea del Palacio, consciente de haber visto algo extraordinario.

El partido estaba ya cuesta abajo, encarrilado sin aparentes problemas. Tocaba remacharlo, más bien no estropear lo que se había conseguido antes. Jaime se metió con cuatro faltas y ello obligó a tirar más tiempo aún de Adams, que alternaba jugadas de highlights con alguno de sus cortocircuitos. Con el partido instalado por encima de los 20 puntos, era cuestión de, básicamente, divertirse sin perder la seriedad en el juego. Sobre todo, porque hay jugadores, tipo Avramovic, que necesitan confianza para crecer. Hubo tiempo hasta que para Pablo Sánchez jugara cinco minutos. Si no hubiera debutado el año pasado, se hubiera convertido igualmente en el más joven en vestir la camiseta verde. Está más hecho físicamente y, siempre que un canterano tiene minutos, el Carpena disfruta. Le faltó la guinda de la canasta.

Consulte las estadísticas del partido