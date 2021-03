Will Thomas: "En Unicaja aprendí realmente a jugar al máximo nivel"

Will Thomas vivió dos de sus mejores años profesionales en el Unicaja. No en un contexto de títulos o estadísticas individuales, sino a nivel de evolución, formación y profesionalismo. Así lo confiesa el propio jugador, ahora en en el Zenit San Petersburgo, en una entrevista para los medios oficiales de la Euroliga.

"Cuando tenía unos seis o siete años, mi padre me metió en una liga juvenil. Creo que jugué allí durante unos seis o siete partidos y ese es el primer recuerdo que tengo del baloncesto", comenta el americano sobre sus inicios, donde comenzó su romance con el baloncesto: "Siempre ha sido un amor para mí, incluso hasta el día de hoy, todavía me encanta jugar todos los días, me trae alegría y emoción siempre".

"Al salir de la universidad, sabía que quería seguir jugando baloncesto profesionalmente. Estaba tratando de abrirme camino por Europa. Sabía que quería jugar al máximo nivel en España o Italia y jugar en la Euroliga", desliza Will Thomas antes de dar el salto a España, donde acabó eligiendo al club malagueño para relanzar su carrera tras sus pasos por Bélgica, Turquía o Italia: "Fiché con el Unicaja disputando la Euroliga y la Liga ACB, jugué allí dos temporadas y realmente aprendí a jugar al máximo nivel".

"De Málaga me fui al Valencia. Tuvimos muy buenas temporadas en mis tres años allí, pudimos ganar el campeonato de España, la Supercopa y la Eurocup en mi última temporada en Valencia y de allí, vine aquí", explicaba el ala-pívot en su segundo año en Rusia.

Esta temporada está promedia 8.8 puntos, 5 rebotes y 1.3 asistencias para 12.8 de valoración en la Euroliga. El Zenit es en estos momentos décimo en la fase regular de la Euroliga con un partido menos que Baskonia y Real Madrid, séptimo y octavo a dos partidos de definirse el Top 8.