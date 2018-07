"Wiltjer tiene un don para meter"

Kyle Wiltjer y Domantas Sabonis nacieron con cuatro años de diferencia en la misma ciudad, Portland. Sus padres fueron jugadores profesionales y se encontraron en duelos entre Canadá y URSS y también en la ACB. A no muchos kilómetros de allí, en la ciudad de Spokane (estado de Washington) forjaron una amistad para toda la vida en dos temporadas juntos con los Bulldogs de Gonzaga. Desde la distancia y puntualmente en directo, Tuti Sabonis observó las evoluciones de su hermano junto al nuevo fichaje del Unicaja. Tras una temporada a caballo entre los Houston Rockets y la G-League, Wiltjer firmó por el Olympiacos una temporada. Allí fue compañero de un ex cajista, Giorgos Printezis, que ha vivido de cerca su adaptación al baloncesto europeo. Printezis y Tuty Sabonis ayudan a Málaga Hoy a hacer un retrato más profundo del nuevo fichaje del Unicaja, que ayer mostraba su alegría a través de las redes sociales por su fichaje por el Unicaja. "Estoy muy ilusionado por formar parte del fantástico equipo del Unicaja de la fabulosa ciudad de Málaga", afirmaba desde Beaverton, cerca de Portland, el nuevo jugador del equipo malagueño.

Desde Grecia, recién casado, Giorgos Printezis explica su visión del fichaje de Kyle Wiltjer, compañero de equipo y de posición en la pasada temporada. "Es un buen tío. Cuando llegó al Olympiacos nadie pensaba que podría jugar al nivel al que acabó jugando, pero lo consiguió. Jugó partidos realmente muy buenos a nivel Euroliga. Mejoró mucho en cinco meses", dice el que fuera durante temporada y media jugador del Unicaja, que ensalza la profesionalidad del nuevo jugador cajista: "Es un chaval atento, siempre dispuesto a cumplir las órdenes de los entrenadores, no dio ni un solo problema este año".

Señala también Printezis puntos de mejora y cualidades especiales de Wiltjer. "Trabaja su cuerpo, sabe que tiene que mejorarlo, pero pienso que puede jugar mucho mejor. Es un muy buen tirador. Si está solo, nunca falla", asegura el jugador griego sobre el nuevo fichaje del Unicaja.

Se extiende más en el análisis Tuty Sabonis. El hermano de Domas pasa junto con el resto de la familia vacaciones en Lituania. También fruto de la cantera del Unicaja, ha realizado su mejor temporada en LEB Oro en Castellón. Espera destino para la próxima campaña sin descartar su continuidad. "Le he visto entrenar, no sólo jugando. Mete muchísimo, le ves entrenar y mete canastas que flipas desde el centro del campo, de estas que piensas que es suerte, pero repite. Tiene un don para meter", asegura Tuty Sabonis, que durante dos años vio prácticamente todos los partidos de Wiltjer al lado de su hermano con Gonzaga: "Defensivamente le costaba un poco. En la universidad era un equipo muy defensivo y se le protegía bien. Defensivamente no es el mejor, pero creo que ha mejorado mucho, se ha puesto más fuerte y seguramente la experiencia del Olympiacos le ha hecho mejor jugador para comprender el baloncesto en Europa. En ataque, cuando ve que tiene espacio, tira. Es muy peligroso, su rango es muy extenso. Puede disfrutar y puede causar sensación en la ACB. Claro que hay que saber a quién se ficha y saber sus carencias también. Si tiene más libertad que en el Olympiacos seguro que va a triunfar en Málaga".

De sus visitas a ver jugar y entrenar a Domas, Tuty también trabó buena relación con Kyle Wiltjer. "Habló con Domas más, pero también me preguntó por qué le parecía la opción de Málaga. Nos preguntó por la ciudad, la organización, el sitio mejor para vivir allí... Le hemos ayudado, pero vamos, hay pocos sitios en el mundo para vivir mejor que en Málaga. Toda la familia Sabonis recomendamos Málaga allá por donde vamos, mi padre el primero", relata con su acento malagueño el segundo de los Sabonis, al tiempo que destaca que Wiltjer "es familia de jugador de NBA y en Europa, su educación en la vida es baloncestística. Es un chico muy educado, nadie tiene un problema con él y las veces que estuve allí en Gonzaga visitando a Domas vi que era un gran trabajado. Es un profesional de 10. Hace lo que tiene que hacer siempre. Todo bien. Con mi hemano tiene una relación de hermandad casi, como con todos los de la universidad, allí se crean vínculos para toda la vida. Me alegro mucho por él, creo que puede triunfar en Málaga".

"Estaba muy ilusionado, tiene ganas de tener protagonismo. De poder hacer sus cosas y su juego", prosigue Tuty Sabonis: "Si mete como suele puede ser una bomba, tiene una facilidad innata y seguro que en Málaga le querrán mucho. Tenía muchas ganas de hacerlo bien y creo que Málaga es un sitio ideal. En ataque tiene muchísimo talento, pero no es sólo el tiro. En el poste bajo va a sorprender, tiene varias fintas que hace muy bien y que la gente igual no espera. Es más atlético de lo que aparenta. Ve bien el campo, ve los pases, lo que pasa es que es el típico tío con la mano tan caliente que cuando eres espectador estás pensando todo el rato 'tira, tira' porque sabes que la puede meter. Si le dan la luz verde, creo que lo harán porque lo han fichado, puede sorprender mucho".

Es el perfil más aproximado de Giorgos Printezis y Tuty Sabonis sobre Kyle Wiltjer, el primer fichaje del Unicaja.