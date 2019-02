"No vi baloncesto durante 10 meses"

El ex cajista Zoran Dragic vuelve a sentirse jugador de baloncesto tras dos lesiones muy graves de rodilla. Y estos días disfruta de su regreso a la selección de Eslovenia. Ya se perdió el título de campeón de Europa con su país en 2017 por su primera rotura cuando jugaba en Milán. Tras recuperarse, se volvió a romper el año pasado con el Anadolu Efes, poco después de jugar en Málaga en la Euroliga y cuando estaba jugando muy bien y había sido MVP de una semana de la competición.

Dragic juega en el Trieste italiano desde hace un mes para intentar recuperar el nivel de juego. Jugó cinco partidos, en los que promedia 26 minutos en pista, con 10 puntos, 3.2 rebotes y 2.4 asistencias. Se siente bien y ha acudido a la llamada de su selección, que ya está eliminada de la carrera para el Mundial de China y que cierra su fase de clasificación con encuentros ante Turquía y Ucrania.

El último partido de Dragic con la camiseta de Eslovenia fue en septiembre de 2016. Dos años y medio después, vuelve a enfundarse la zamarra de su país tras pasarlo mal. Estuvo en Estados Unidos recuperándose de su lesión y ahora vuelve a sentirse jugador.

"Estuvo muy mal. Ni siquiera vi baloncesto durante los primeros diez meses después de la segunda lesión, porque simplemente no estaba interesado, solo pensé en cómo evolucionaba mi pierna. Cuando finalizó la rehabilitación, la pelota vino nuevamente hacia mí. Ahora soy miembro de Trieste y estoy feliz de poder hacer lo que más me agrada ", dice el hermano menor Dragic en el regreso, según recoge la prensa eslovena."No estoy en la misma forma que antes de mi lesión, porque siento que me faltan partidos. Me canso más rápido, lo cual es lógico, ya que los músculos no están acostumbrados a todos los esfuerzos. Pero es importante que tenga un buen equipo, una fuerte competencia. Por último, pero no por eso menos importante, estoy cerca de casa", agrega Zoran Dragic, 40 veces internacional con Eslovenia. Trieste, su nueva ciudad, es fronteriza con Eslovenia.Sobre su regreso a la selección, Dragic dice que "es bueno volver al equipo nacional, ver a todos esos muchachos y vestirse de nuevo con el escudo nacional. Para mí, jugar para Eslovenia siempre ha sido un gran honor y, si estoy sano, siempre estaré disponible para el seleccionador", señalaba el ex cajista.

"Es un desastre para Eslovenia, ya que todos los mejores jugadores están en la Euroliga o en la NBA. Desafortunadamente, no veo una solución a la situación, por lo que es importante presentar a los jugadores jóvenes que están creciendo en estas calificaciones y podrán en el Campeonato Europeo 2021 mostrar la cara correcta", agregó Dragic, que ve cómo la actual campeona de Europa no estará en el Mundial. Sí se espera una invitación para los Preolímpicos para Tokyo por tal condición de vigente oro europeo.