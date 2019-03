Aíto, con perspectiva

El sello de Alejandro García Reneses (Madrid, 1946) ha estado presente en cada equipo que ha dirigido desde que en 1973 se hiciera cargo del Círculo Católico de Badalona. Con 26 años dejó el juego para ir al banquillo. El rival al que se mide el Unicaja en estos cuartos de final tiene esa impronta del técnico madrileño asentado en Cataluña. Pionero en plantillas profundas y rotaciones como no había en el baloncesto español, Aíto insiste en un juego rápido, atlético y físico. 91.6 puntos en la BBL y 87.4 en la Eurocup son sus medias.

139 partidos, con 82 victorias y 57 derrotas en dos años y medio, son los guarismos fríos de Aíto, que lidió con una transición tras la época más esplendorosa del Unicaja, la era Scariolo y el trienio Copa-Liga-Final Four. Su porcentaje de triunfos (58.9%) sólo fue mejorado por Boza Maljkovic. En un momento de efervescencia no se valoró igual en la medida correcta, pero llegó a una final de Copa y jugó dos semifinales de ACB, una de ellas a punto de final. Fue despedido después de que el equipo no se clasificara para la Copa del Rey por segundo año consecutivo, en febrero de 2011. Su primera destitución a mitad de temporada en su carrera.

Seguramente sea Málaga el lugar en el que menos huella positiva dejó Aíto y viceversa. De fondo estaba aquella batalla de la final del 95 cuando mandaba en el Barcelona, también una durísima semifinal cuando dirigía al Joventut el año 2006, allí cuando se ganó la ACB. De cualquier forma, se le recibió con una gran ovación en la presentación, pocas semanas después de que ganara la plata olímpica al frente de la selección española en Pekín.

Su salida fue abrupta. En el verano previo se prescindió de Berdi Pérez y Juanma Rodríguez, sus principales valedores en el club, en la cúpula directiva. Pocos meses después se consumó su adiós tras una dura derrota en casa ante el Gran Canaria. En Sevilla y Las Palmas continuaría su carrera tras salir de Málaga. Normalmente, el técnico pasaba de puntillas sobre su etapa en Málaga cuando se le cuestionaba, como ocurrió en algún reportaje por sus 50 años en el baloncesto profesional.

"El Unicaja es muy fuerte en la pintura y tiene muy buenos tiradores, que complicarán las cosas bastante para nosotros"

José María Martín Urbano, Sergio Scariolo y Aíto en una mesa redonda. "Tenía una espinita clavada con el Unicaja. La asistencia del presidente [Eduardo García, allí presente] al acto de mi homenaje por los 50 años en activo y la invitación a este acto a mí me invita a pasar página y me libera de todo. Entiendo que si el club asiste a mi homenaje y me invita aquí, me libero", decía el técnico en aquel encuentro, cargado de buenas historias y reflexiones interesantes. Hubo, incluso, un pleito de por medio tras la salida. También un punto de encuentro para limar asperezas. En la Copa de Vitoria, en 2017, el Unicaja organizó un encuentro para glosar sus 40 años de historia. Allí coincidieron"Tenía una espinita clavada con el Unicaja. La asistencia del presidente [Eduardo García, allí presente]Entiendo que si el club asiste a mi homenaje y me invita aquí, me libero", decía el técnico en aquel encuentro, cargado de buenas historias y reflexiones interesantes.

Siempre ponderado por su audacia para alinear a jóvenes jugadores (por hablar de este siglo, Pau Gasol, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Porzingis, Hernangómez, Tavares...), en su etapa en Málaga no acabó de cristalizar ningún jugador en el primer equipo. Faverani, Paulao, Augusto Lima, Rafa Luz, Carlos Cobos... Varios tuvieron su oportunidad y sólo Lima prolongó su estancia más tiempo en el primer equipo. Esa línea lleva ahora también en el Alba, en el que ha hecho debutar a jóvenes con minutos y responsabilidad.

Antes del partido de este martes, Aíto hablaba en los medios oficiales del Alba. "Hemos jugado una buena temporada de Europa hasta el momento, pero esto es cada vez más difícil cada ronda. Los equipos españoles siempre pertenecen a los más fuertes de la Eurocup, como demuestra que los tres se hayan clasificado para los cuartos de final", afirmaba el técnico madrileño, que recalcaba que "el Unicaja es muy fuerte en la pintura y tiene muy buenos tiradores, que complicarán las cosas bastante para nosotros. Pero si conseguimos ganar el primer partido, desde luego, todo es posible", reflexionaba el técnico.

Hombre inquieto y muy curioso, Aíto disfruta de su experiencia berlinesa. Con frecuencia cuelga en su cuenta de Instagram fotografías, una de sus grandes pasiones, de escenas cotidianas o de viajes por Alemania. Y cuentan quienes le conocen que sigue desbordando la misma ilusión por el baloncesto a sus 72 años.